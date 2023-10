Az 1. Gyöngyösi Szüret-kupa pénzdíjas torna mérkőzései a Kömlei Károly Sporttelep centerpályáján kialakított, három szabvány méretű játéktéren zajlottak.

– Több hónapon át tartó szervezőmunka előzte meg az eseményt és számos nehézség állt az utunkba, mire végül 16 csapat adta le a nevezését – mondta a GYVKLSZ elnöke, Molnár Ferenc.

– Meglepetésre és egyben nagy örömünkre, többen érkeztek egész távolról is. Jöttek futballisták Budapestről, Salgótarjánból, Tárnokról, Hatvanból, Visznekről és Sajóládról is, miközben helyi gárdák is vállalták a küzdelmeket. A torna döntője izgalmas párharcot, látványos játékot és sima tárnoki győzelmet hozott. A Futottak még csapata teljesen megérdemelten, 3–0-s győzelmet aratott a Bezzegh Kert együttesével szemben.

A győztes 150 ezer, a második 100 ezer, míg a harmadik helyezett Universal Leasing csapata 50 ezer forontos pénzdíjjal gyarapodott.

Az ünnepélyes díjátadásra a Gyöngyös Fő terén felállított nagyszínpadon, több száz ember előtt kerül sor. Úgy véljük, remek hangulatban és igazi futballidőben sikerült megrendezni a tornát sportszerű csapatok részvételével. A visszajelzések abszolút pozitívak voltal és támogatóink is elégedettségüket fejezték ki a szervezést illetően. Bízunk benne, hogy a kedvező visszhang kellően meghozta a résztvevők kedvét ahhoz, hogy jövőre is megmérettessék magukat, valamint olyan csapatok is csatlakoznak, akik ezúttal egyéb okokból kifolyólag távolmaradtak – zárta szavait Molnár Ferenc.

A díjátadás a Fő téren zajlott

Forrás: GYVKLSZ

Az 1. Gyöngyösi Szüret-kupa dobogósai

1. Futottak még

2. Bezzegh Kert

3. Universal Leasing

4. OKTAT 60-Karifa

Különdíjak

Legjobb mezőnyjátékos: Fótos László (Universal Leasing)

Gólkirály: Monori Norbert (Futottak még)

Legjobb kapus: Kardos Bálint (Futottak még)

Dominimum ág

1. Black White

2. Bezzegh Étterem

3. Meglepetés SE (a GYAK fiataljai)