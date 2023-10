MAKLÁR SE–EGERSZALÓK SE 2–2 (0–0)

Maklár, Adler Sándor Sporttelep, 120 néző. V.: Pádár Szabolcs (Forgó Zs., Gergely M.).

MAKLÁR: Tuza B. – Szeles A., Noszek G., Hajdu Zs. (Jéger B., 67.), Baji Á. (Nagy B., 67.), Vojtekovszki M., Koós K., Bacsó D. (Besenyei R., 23.), Mága T. Edzők: Sipos Lajos és Csomós János.

EGERSZALÓK: Farkas D. – Bényei R., Gyóni M., Halász M. (Szikkora D., 66.), Busai B. (Ötvös O., 64.), Halász D., Érsek M., Ficzere P., Gallik G., Póczos B., Montvai T. Játékos-edző: Montvai Tibor.

GÓL: Besenyei R. (58.), Vojtekovszki M. (61.), ill. Gallik G. (68.), Érsek M. (73.).

JÓK: Noszek G., Mága T., Koós K., Vojtekovszki M., ill. Ficzere P., Póczos B., Érsek M., Farkas D., Gallik G., Halász D.

SIPOS LAJOS: – A mérkőzést végig domináltuk, nem hagyva sem időt, sem területet az ellenfélnek. 2–0-nál meccslabdát vétettünk és milyen a foci: kaptunk két elkerülhető gólt úgy, hogy az ellenfél előtte nem nagyon rúgott kapura. Mielőbbi gyógyulást kívánunk Bacsó Daninak, és gratulálok a Sárosi családnak Blanka érkezéséhez.

MONTVAI TIBOR: – Igazi harcos mérkőzés volt, ez nyilván a mély talajnak is köszönhető. Hál' Istennek jó karakterek vannak a csapatomban, még ha most nem is a legjobban szerepeltünk, 2–0 után sem adtuk fel. Még valami: történt egy csúnya szabálytalanság a részünkről, amiért megkaptuk a jogos sárga lapot, de sérülést semmiképp nem akartunk okozni. Jobbulást kívánunk Bacsó Daninak!

BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT–HEVESTHERM-HEVESI LSC 2–9 (0–3)

Bélapátfalva, 60 néző. V.: Nagy Péter (Pásztory K., Dajkó T.).

BÉLAPÁT: Bakó P. – Czakó B. (Barta A., 76.), Holló Á., Mező R., Trenka D., Bocsi G., Boros O., Ambrus B., Berecz B. (Mező G., 57.), Szeruha D. (Kertész M., 68.), Lélek L. Edző: Horváth Tamás.

HEVES: Boros Á. – Volyák P., Fejes L., Kóczián M. (Váradi Z., 68.), Szabó G., Balázs L., Besenyei F., Ludányi G., Szabó L., Hájos N., Boros B. (Budai I., 46.). Játékos-edző: Besenyei Ferenc.

GÓL: Lélek L. (57., 68.), ill. Szabó L. (9.), Balázs L. (10., 46., 63., 75. – 11-esből), Besenyei F. (37., 77.), Kóczián M. (53.), Hájos N. (62.).

JÓK: Ambrus B., Holló Á., Lélek L., ill. Balázs L. (a mezőny legjobbja) és az egész vendégcsapat.

HORVÁTH TAMÁS: – Az első pillanatokban bekapott két leventegól még a rendelkezésünkre álló maroknyi megyei szintű játékosunk játékkedvét is elvette, így nem volt kérdés a mérkőzés kimenetele.

BESENYEI FERENC: – Az első félidőben eldőlt a három pont sorsa, a másodikban már csak a gólkülönbség volt kérdés.

ENERGIA SC GYÖNGYÖS–HERÉD LC 0–2 (0–1)

Gyöngyös, Sport út, 100 néző. V.: Juhász Sámuel (dr. Kincses D., Király Z.).

ENERGIA: Besze B. – Farkas B., Kovács M., Péntek D. (Czene L., 61.), Szegedi Z., Marosi J. (Kaszab Á., 61.), Izsvák Á., Mezner M., Gutschker A., Forgács B. (Rédei G., 61.), Márkus M. Edző: Tatár Roland.

HERÉD: Darabont D. – Zsámboki Á., Bárkányi A., Szabó B., Székesi Á., Tóth D. (Tóth M., 65.), Nagy Sz. (Robotka L., 76.), Tari Sz., Oláh N., Bolbás M., Ivony A. (Mohácsi G., 52.). Edző: Német Gyula.

GÓL: Tari Sz. (16. – 11-esből, 75.).

JÓK: Farkas B., Kovács M., ill. az egész vendégcsapat.

TATÁR ROLAND: – A játékban akadtak pozitív dolgok, viszont a kapura teljesen impotensek voltunk. Gratulálok az ellenfélnek!

NÉMET GYULA: – Nagyon boldog vagyok a győzelmünk miatt. Sokat dolgozott a csapatom nagy alázattal, aminek meg lett az eredménye. Sok sikert kívánok az Energiának!

BESENYŐTELEK–FÜZESABONYI SC-ERŐSS ÚT 2–4 (2–2)

Besenyőtelek, dr. Vass Géza Sporttelep, 100 néző. V.: Varga László (Törtei M., Csathó Zs.).

BESENYŐTELEK: Bercsényi B. – Utasi B., Rácz D., Kovács R. (Póka T., 61.), Dalnoki G., Tarnóczi V., Kovács Á. (Rézműves Cs., 67.), Szabó Á., Farkas L. (Szabó D., 80.), Németh M., Tóth J. Edző: Tóth László.

FÜZESABONY: Jaksi A. (Rácz R., 46.) – Tarnóczi R., Jambrich S. (Nagy L., 83.), Berki P., (Gere D., 83.) Szőllősi F. (Sebe M., 46.), Kaló I., Pataki V. (Tajti B., 81.), Ambrus Zs. (Nagy G., 46.), Németh A., Szabó R. (Csomós Zs., 83.), Bocsi P. Edző: Bódis Barna.

GÓL: Dalnoki G. (13.), Kovács R. (16.), ill. Tarnóczi R. (7., 73.), Pataki V. (21. – 11-esből), Nagy G. (81.).

KIÁLLÍTVA: Tóth J. (67.), Rézműves Cs. (87.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. Kaló I., Tarnóczi R., Berki P.

VASS ISTVÁN technikai vezető: – Igazi szomszédvári rangadón szenvedtünk vereséget. Megint 72 percig bírtuk, sajnos a végére elfáradtunk és a kiállítás után a vendégcsapat megbüntette a hibáinkat. Isten éltesse a mai napon 15. születésnapját ünneplő Gréta lányomat!

BÓDIS BARNA: – Nyögvenyelős három pontot szereztünk idegenben.

EGER SE II.–MARSHALL-ASE 0–2 (0–1)

Eger, Felsővárosi Sporttelep, műfű. V.: Sohajda László (Kecskés G., Májer K.).

EGER: Iváncsik A. – Seres B., Lázár L. (Leffler M., 75.), Nagy N., Terjék D. (Sráj Á., 87.), Czipó B. (Káli M., 46.), Bozó K., Gáspár M. (Tolvaj M., 59.), Schmidt Á., Bakondi B., Almamani N. Edző: Kaszás Norbert.

ASE: Horváth Á. – Kollár B., Megyeri T., Pelyhe Cs., Sike J. (Nagy V., 90.), Palaticzky Á. (Jakab Á., 65.), Bálint A., Kálmán J. (Danó Zs., 78.), Pelyhe K., Bárdos B. (Jakab Á., 65.), Csikos M. Edző: Kovács Zsolt.

GÓL: Bálint A. (37.), Danó Zs. (85.).

KIÁLLÍTVA: Nagy N. (86.).

JÓK: Iváncsik A., Almamani N., Schmidt A., Bozó K., Bakondi B.

KASZÁS NORBERT: - Sajnálom a vereséget, annak ellenére, hogy egy jó csapattól kaptunk ki. Az egyéni hibáink és a rutintalanság döntött.



16.30: LŐRINCI–PETŐFIBÁNYA később