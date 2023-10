– Niki nem sejtett semmit, már csak azért sem, mert születésnapja alkalmából egyik törzsszurkolónk, Pári József, alias Murini ajánlotta fel neki, hogy elvégezheti a kezdőrúgást – mondta Magyar Kristóf.

– Ő is kísérte be a pályára, miközben jómagam elrejtve bevittem egy mikrofont, hogy majd mindenki hallhassa, mi hangzik el. Nagyon meglepődött, amikor letérdeltem elé és megkértem a kezét, abszolút nem számított rá. Szerencsére a meccs is jól sikerült, 1–0-ra győztünk, így részemről teljes volt öröm a Hort elleni mérkőzésen.