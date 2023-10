A Tigra-ZF-Eger női, illetve férficsapatának szombat esti hazai mérkőzése közötti időben történt szerződéskötés során elhangzott, hogy a TritonLife egészségügyi szolgáltató a teljes portfóliójával az Egri Vízilabda Klub mellé állt. Az egylet honlapjának beszámolója szerint magas színvonalú ellátásra egyedi kedvezményeket biztosítanak nem csak a felnőtt játékosoknak és családtagjainak, hanem minden igazolt utánpótlás gyermeknek és hozzátartozóiknak egyaránt.

– Azok az idők elmúltak, amikor úgy játszottam, hogy 5–10 évente volt egy-egy sérülése az embernek – emlékezett az Egri Vízilabda Klub elnöke, Szécsi Zoltán.

– Felgyorsult az életünk, sokkal fizikálisabbá vált a női és férfi vízilabda is. Ennek apropóján is felmerült bennünk az igény, hogy egy 0–24 órában elérhető egészségügyi szolgáltatóval dolgozzunk együtt. Nagy örömömre szolgál, hogy a TritonLife egészségügyi szolgáltatóval olyan együttműködést írtunk alá, amelynek értelmében felnőtt csapataink professzionális színvonalon, kedvezményesen vehetik igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat. Az OB I.-es csapatainkon kívül egyedi kedvezményekben részesülnek utánpótlás játékosaink is, továbbá családtagjaik. Megtisztelő, hogy a TritonLife is az Egri Vízilabda Klub csapatát erősíti.

A pólós lányok BL-győzelem után fogadhatták az új együttműködő partner képviselőinek gratulációit

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

A TritonLife alapító vezérigazgatója így fogalmazott a Bitskey Aladár Uszodában tartott eseményen.

– Először is gratulálok az Egernek a győzelemhez a Bajnokok Ligájában – közölte Haraszti Péter. – Megtisztelő, hogy egy ilyen nagy múltú csapat mellé állhattunk, úgy gondolom, hogy ez az együttműködés mindkét félnek gyümölcsöző lesz.

A TritonLife hazánk legnagyobb és leggyorsabban fejlődő országos lefedettségű magánegészségügyi szolgáltatója. Több mint 40 helyszínen, 2200 munkatársunk dolgozik azért, hogy minél többen juthassanak, gyors és magas színvonalú egészségügyi ellátáshoz. A teljes betegutat képesek vagyunk lefedni házon belül, erre jelenleg egy magánszolgáltató sem képes rajtunk kívül Magyarországon. Nagyon örülök a megállapodásnak, számunkra is megtisztelő ez a lehetőség.

A TritonLife Eger operatív vezetője ugyancsak gratulált a lányoknak a győzelemhez, akik „fantasztikus mérkőzést” játszottak.

– Az egri TritonLife Medical Centert 1,5 éve nyitottunk meg az Agria Parkban, ahol most már több mint 30 szakterületen nyújtunk egészségügyi ellátást. Teljes portfóliónkkal állunk a csapatok mögött, legyen szó a felnőtt pólósokról, vagy az utánpótlásban játszó gyermekekről – rögzítette dr. Katona Róbert.