Idén már elkezdődött a 100-as kihívás szervezése. Ismét 100 perc küzdelem vár az indulókra, percenként váltott ellenfelekkel, szünet nélkül. Most is az Egri Városi Sportiskola ökölvívó szakosztálya lesz a házigazda, Dorkó Péter régiós edző személye a legnagyobb szakmai garancia arra, hogy ez a rendezvény is minden erre vonatkozó igényt kielégítsen.

– Évekkel ezelőtt egy edzőterem falán olvastam azt a jelmondatot, ami azóta is visszhangzik a fejemben: „Edzésen meghalunk – versenyen újjászületünk” – folytatta Román Péter.

– Nos, az egri boksz klubban, Dorkó Péter irányításával, minden edzésen meghalunk. Kétszer. Még a bemelegítés alatt. Aztán újabb kétszer-háromszor az edzésen. Majd még legalább egyszer meghalunk a levezető gyakorlatok során. Edzőnk minden alkalommal lelkiismeretesen gondoskodik arról, hogy ne csak azt a maximumot hozza ki belőlünk, amint mi gondolunk, hogy bennünk van. Neki az a maximum kell, amit ő határoz meg. Ennek köszönhetően a tavalyi 100 menet során bőven volt időnk újra és újra újjászületni.

Semmi és mégis minden Megkerülhetetlen a kérdés: mégis, mire számítunk valójában, mire megy ki ez az egész? Őszintén? Nincs is igazán jelentősége. Ez a nap nem ad majd semmit és mégis, mindent megad, amire igazán szükségünk van. Azért egy dologban titkon reménykedünk: hogy legalább olyan ellenfeleink lesznek, mint tavaly, hogy legalább 100-szor meghalhassunk, hogy 100-szor újjászülethessünk – emelte ki Román Péter.

Az idei előrejelzések alapján borítékolható, hogy a tavalyi érdeklődés megsokszorozódik, ugyanis a résztvevők között osztatlan sikernek örvendett a kezdeményezés, amelynek idei dátumát később pontosítják.

Dorkó Péternek (balról) a maximumra van szüksége

Forrás: Lénárt Máron/Heves Megyei Hírlap

– Jelzés értékű, hogy elsőre sem kizárólag ökölvívók vettek részt a kihíváson, hanem más küzdősportok művelői is, például a fővárosból komplett kick-box klub képviseltette magát – emelte ki az 100 perc küzdelem ötletgazdája.

– Ezen felül jó pár karate, sőt MMA-sportoló is elhozta magával a kellő elhatározását, tudásának és képességeinek a legjavát. Bízunk abban, hogy ez most sem lesz másként, hiszen akkor mindenki úgy távozott, hogy reméli, mielőbb találkozunk hasonló körülmények között. Természetesen most is bárki számára elérhető lesz a rendezvény, nyitott az ajtó mindenkinek, aki szeretné kipróbálni magát ebben a nagyszerű sportban.