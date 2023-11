A kontinensbajnoki diadal még a svájci futamon dőlt el, ahol behozhatatlan előnyre tett szert az 5-ös kategóriában. A horvátországi Buzet a magyar klasszis kedvenc pályájának számít, nem véletlen, hogy a győzelem mellé kategóriája pályacsúcsát is megdöntötte.

– Egy díjátadó mindig kiemelt pillanatokat hoz, ebből a szempontból a portugáliai esemény sem lógott ki a sorból. Ráadásul nagyon jó érzésekkel mentem vissza Bragába, ahol győzni tudtam a szezon során – mondta Nagy Norbert, hozzátéve: jövőre minden bizonnyal a hegyi szakágban folytatja a versenyzést.

– Nem árulok el nagy titkot, marad a hegyi versenyzés 2024-ben is, a kérdést legfeljebb a kategória jelenti, erről később döntünk. Mindenesetre jó volt úgy végigversenyezni egy egész szezont, hogy teljes egészében végig ellenőrzést alatt tarthattam az Eb-sorozat alakulását. A célom a jövő évre is ez lesz. A hegyi versenyzés a reneszánszát éli. Ez elsősorban abból fakad, hogy itt még megvan egyfajta „nyersessége” az autóversenyzésnek, ha úgy tetszik, utánozhatatlan rock and roll érzés. Akadtak olyan Eb-állomások, amelyeken olyan tömegek voltak a pálya mellett úgy, hogy megmozdulni sem lehetett az aszfaltcsíkon kívül. Bízom benne, hogy az eredményem is hatással lesz például a magyarok szakágban való megjelenésére” – nyilatkozta az ünnepélyes díjátadó után Nagy Norbert.