EGER SE (8.)–PUTNOK (1.)

Eger, Szentmarjay stadion. V.: Hanyecz Bence (Flinta, Sztányi).

A nyári nyitányon az a Boros Gábor „végezte ki” az egrieket, aki egykori ESE-futballistaként is futószalagon szállította a gólokat. A góllövőlistát 15 forduló után 23 találattal vezető 26 éves csatár az a játékos, akire – vagy hasonlóra– most is rendkívül nagy szüksége lenne Lázok János csapatának. Noha utóbbi négy mérkőzésén veretlen maradt az egri együttes, egy győzelem mellé három döntetlen társult, ami csupán hat pontot ért.

A legnagyobb gondot továbbra is a gólképtelenség jelenti.

Az őszi idény 15 mérkőzésén a piros-kékek nevéhez fűződik a legkevesebb (13) lőtt gól. Igaz, a kapott találatokat illetően nincs szégyenkezni való, ugyanis csupán az éllovas Putnok (7) és a második Cigánd (12) hálóját vették be kevesebbszer, mint a Bukrán Erik őrizte egri kaput (17). Tekintve, hogy az év hátralévő két meccsén iménti két gárda lesz egri vendég, remek alkalmak kínálkoznak a javításra.

Az őszi 1. fordulóban: Putnok–Eger SE 4–1