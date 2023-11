Pelyhééket dicséri a nevelőmunka

Szűkebb hazánkban hozzávetőleg negyedszázada folyik az akrobatikus rock and roll oktatása. Ez idő alatt számtalan világklasszis táncost nevelt ki Pelyhe Szabolcs és Pelyhéné Járdány Zsuzsanna, akik már többször kiérdemelték a Magyar TáncSport Szakszövetség legeredményesebb edzőpárosát megillető elismerést. Rokisaik között akadtak magyar bajnokok, Világkupa-győztesek, világranglista-vezetők és világbajnokok. Az elért sikereket 2005-ben Gyöngyös város közgyűlése „Pro Civitate” kitüntetéssel díjazta. A jelentős szakmai munka azóta is folyamatos. Diplomás, szakképzett edzők foglalkoznak már az óvodás korú gyerekekkel is. Az egyesület életében több mint 20 év után változást következett be, ugyanis Eger lett a klub székhelye. A tanfolyamok azonban nem szűntek meg, csak az adminisztráció módosult. A klub edzésein továbbra is szívesen látják a zenét és a táncot kedvelőket.