URBIN PÉTER: – Nehéz talajon, kiegyenlített első félidő után, tíz perc alatt sikerült eldönteni a meccset. Fontos volt, hogy kétgólos előnnyel mehettünk a hajrára, így megnyugtató volt számunkra a végjáték.

ZORAN SZPISLJAK: – Érdekes meccs volt a mai. Csapatunk az első félidőben jól helytállt. Azt kaptuk az ellenféltől, amit vártunk, olvastuk az elképzeléseiket. A második játékrészt ismét jól kezdtük, de az első gól előtt a játékvezetői ítélet jelentősen befolyásolta a mérkőzést, s onnantól kezdve az eredmény után futottunk. Többet próbáltunk vállalkozni, de ez nagyobb rizikót hordott magában, mivel a DEAC-nak több kontra lehetősége volt, és sajnos másodszor is betalált. Gratulálok az ellenfélnek, de a saját csapatomnak is, még úgy is, hogy ez eredmény nem úgy alakult, ahogy vártuk.