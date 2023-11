Az első félidőben nem is kellett csalatkozni a meccsre látogatóknak. Két képzett, sok jó labdarúgóból álló gárda feszült egymásnak. Több veszélyt a hazaiak jelentettek a kapura, közülük is leginkább Berki Péter volt aktív. A 20 éves csatár a 32. percben aztán nemcsak riogatott, be is talált Áll Martin Bence hálójába. A gól bal oldali szögletrúgást után született, 25 méterről eleresztett remek csavarást követően a bal felső sarokban kötött ki a labda, 1–0.

A második játékrészt változatlan összeállításban kezdték a csapatok, ám a játék irányítását illetően változás állt be, mert az LVSC kezdeményezett többet.

Az 55. percben mégis Kaló István Alexander előtt adódott esély a gólszerzésre. A hazai előny növelése azonban nem sikerült, mert a 15 méteres lövés a jobb kapufa mellett hagyta el a játékteret. Válaszként Molnár Erik József vette célba Jaksi Attila kapuját, de a lövést biztosan fogta az FSC kapusa. A 67. percben Berki Péter duplázhatott volna, ám hat méterről az oldalhálóba lőtt. Nem így tett Kaló István Alexander, aki a 81. percben 15 méterről helyezett a jobb alsó sarokba, 2–0.