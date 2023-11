FARKAS JÓZSEF: – A második félidőben bátrabb játékot kértem, és ez be is jött.

MAJZIK ZOLTÁN: – A sok hiányzó miatt védekezőbb taktikával kezdtünk. Az első félidőben ez jól is működött. A második játékrész elején kaptunk két buta gólt, ott el is dőlt a mérkőzés.

Az Északkeleti csoport állása 1. Putnok 17 12 3 2 44–14 39

2. Kisvárda II. 17 10 4 3 30–18 34

3. Cigánd 17 9 6 2 32–13 33

4. DVSC II. 17 9 4 4 39–22 31

5. Eger SE 17 7 5 5 18–18 26

6. DEAC 17 7 5 5 22–23 26

7. Újpest II. 17 8 1 8 32–32 25

8. Tiszaújváros 17 7 4 6 31–24 25

9. Karcag 17 7 4 6 25–22 25

10. DVTK II. 17 6 4 7 27–32 22

11. REAC 17 6 1 10 19–39 19

12. FC Hatvan 17 4 7 6 22–30 19

13. Sényő 17 4 5 8 25–36 17

14. Salgótarján 17 3 6 8 16–27 15

15. Tiszafüred 17 3 4 10 25–34 13

16. Gyöngyösi AK 17 1 3 13 16–39 6