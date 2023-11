Sztrancsik Balázs, Kapros Zoé és Stregova Sára a Magyar Zen Bu Kan Kempo Sportági Szövetség 2022-ben lebonyolított versenyeinek eredményei alapján kapott meghívást a nemzeti csapatba, míg Hegyi Árpád és Jágerszky Attila önköltséges alapon vett részt a Párizstól északra található, Verquin városában lebonyolított viadalon. A nemzetközi kempo szövetség (United World Sport Kempo Federation - UWSKF) ötödik világbajnokságán és a nyílt versenyként meghirdetett 1. Francia Kempo-kupán jól teljesítettek a mieink, a Bushido tagjai is méltóképpen képviselték az egri klub színeit.

– A vb-re remek helyszínen, profi körülmények között került sor – mondta a Bushido Kempo Akadémia SE elnöke, Stregova Zsolt 4. danos edző. – Sajnos a világban zajló háborúk miatt a résztvevői létszám elmaradt a korábbi években tapasztalt nevezésektől, azonban így is nagyszerű küzdelmeket láthattunk. A mieink hosszú és fárasztó felkészülési időszakon jutottak túl annak érdekében, hogy mindenki legjobb formájában érkezzen a versenyre. Ezzel is nem akadt gond, amelyet bizonyítanak a megszerzett érmek.

Kapros Sándor szülői kísérőnként volt jelen a vb-n, ahol az egriek az USB Energy Drink és Fenstherm Kontakt támogatásának (is) köszönhetően léphettek szőnyegre.

A formára és az eredményességre sem lehetett panaszuk az egrieknek

Forrás: Bushido Kempo Akadémia

A Bushido Kempo Akadémia SE versenyzőinek eredményei

Sztrancsik Balázs. Önvédelem: 1. hely, fegyveres formagyakorlat: 2. hely, pusztakezes küzdelem: 1. hely, No Gi: 1. hely. Mentálisan és fizikálisan is élete legjobb formájában érkezett a versenyre, ahol végig kimagasló teljesítményt nyújtott. Minden küzdelmét a pusztakezes és a No Gi kategóriában kopogtatással, vagy óriási pontfölénnyel nyerte, nagyszerű teljesítménnyel párosítva.

Hegyi Árpád. No Gi: 3. hely, A-full: 1. hely. Esetében a No Gi versenyszámban elveszített elődöntő emelendő ki. A súlycsoport egyik legjobb versenyzője ellen szinte végig vezetett, éretten és megfontoltan versenyzett. Ezúttal talán a rutin döntött ellenfele javára az utolsó percben.

Jágerszky Attila. B-full: 1. hely, No Gi: 1. hely. A No Gi-döntőjében nagyszerű hátsó fojtást követően állhatott a dobogó legfelső fokára. Úgy diadalmaskodott, hogy a döntőben egy dobást követően a bal hüvelykujjában elszakadt a szalag. A verseny után megműtötték, ám is hosszabb rehabilitáció vár rá.

Stregova Sára. No Gi: 1. hely. C-viadal: 1. hely. Az első mérkőzés első menetében kicsit visszafogodtabb teljesítményt nyújtott, azonban második etapban már igazi harcosként küzdött. Azt követően egyhangú pontozásos győzelmet aratott a döntőben.

Kapros Zoé. No Gi: 1. hely. C-viadal: 3. hely. Kiegyensúlyozottan versenyzett, No Gi-ben mindkét ellenfelét karfeszítéssel győzte le. Az álló küzdelem elődöntőjében francia ellenfelével szemben elszenvedett pontozásos veresége nem állt arányban a teljesítményével, így a bronzéremért harcolhatott, amelyet idő előtt fejezett be.