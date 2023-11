A BAZ-Heves megyei férfibajnokság 7. fordulójában:

SZALÉZI-KOLORCITY KAZINCBARCIKA–HEVESI SE 26–27 (12–11)

HEVES: Kökény T. (kapus), Bagdi Sz. 1, Balázs L., Bettembuk G. 3, Csintalan K., Czufor M. 9 (7), Gulyás G. 2, Gyarmati B. 5 (1), Kollányi Gy., Ördög D. 7, Patkovics D., Terenyei Ádám, Gulyás Gergely.

STECZINA ZSOLT, a hevesiek csapatvezetője: – „Vagyunk végig...” Hogy miért így kezdem a mondandóm? A mérkőzést megelőző napon a csapat nagy része jótékonysági bálon vett részt és ott hangzott el ez a mottó. Természetesen a bálra nézve ez helyén való, viszont a másnapi mérkőzésre negatívan is hathatott volna, de a Szalézi otthonában is végig toltuk és a nagy rivális otthonából is két ponttal tértünk haza. Kökény Tamás védései, a zárt védelmünk és az adódó lehetőségeket megragadó gólerős két fiatalunk sikert hozott idegenben is. Számomra az egész csapat kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Bár még messze a vége, de azt bátran igérhetem, hogy „vagyunk végig...”.

TISZAÚJVÁROSI SC–EGER SZSE 22–30 (13–12)

AZ EGRI GÓLDOBÓK: Bajzát Zs. 7, Molnár-Nagy M. 5, Dér-Herendovics B., Márton I., Kovács R., Sipos Á. 3–3, Gönczi A., Lukács B. 2–2, Mező B., Bertók M. 1–1.

ÁCS ISTVÁN, az egriek edzője: – Nagyon nehezen indult be a gépezett. Az álmoskás első félidő után a másodikban már kezdett pislákolni valami, aminek a jutalma a két pont.

A bajnokság állása

1. Heves 7 7 – – 214–149 14

2. Kazincbarcika 7 4 – 3 219–186 8

3. Eger SZSE 7 3 1 3 192–186 7

4. Szinvaparti KSE 6 3 – 3 125–151 6

5. DVTK 6 1 1 4 129–144 3

6. Tiszaújváros 7 1 – 6 126–189 2

KÖVETKEZIK: Hevesi SE–Eger SZSE, november 18., szombat, 18.00.