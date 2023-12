– A tavalyi évhez képest kevesebben, huszonegyen érkeztek a rendezvényre – fogalmazott Dorkó Péter, aki főszervezőként a küzdelmekből is kivette a részét. – Ebben vélhetően közrejátszik az is, hogy egy nappal karácsony után vagyunk, de a hangulatra így sem lehet panasz. Különösebb szakmai elvárások nincsenek, ugyanakkor arra mindenképpen jó a rendezvény, hogy a hobbisták helyre tegyék magukat... Öltözéssel és bemelegítéssel együtt egy önfeledt két órát kínáltunk, ennyi jókedv és vidámság kell az év végére. Ezúton is köszönöm az ötletet Román Péter barátomnak, mert ez egy nagyszerű kezdeményezés.

A résztvevők között az igazolt bokszolók mellett a hobbi ökölvívók és régi versenyzők egyaránt kesztyűt húztak. A legfiatalabb bunyós 11 évesként tette próbára tudását, míg a legidősebb a negyvenes éveiben járt.