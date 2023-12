Besenyei Ferenc 11, Balázs Lázár Tihamér pedig 9 góllal terhelte meg a vécsiek kapuját a C csoport leggólgazdabb találkozóján, amely 36 (!) találatot hozott. A Hevesi Városi Sport- és Rendezvénycsarnokban rendezett vasárnapi mérkőzések után a csoportgyőztes hazaiakkal együtt a második helyen végzett Felsőtárkány SC jutott tovább a legjobb nyolc közé. A C jelű kvartett harmadikjaként zárt Recsk FC-Átány is ott lesz majd a január 14-i folytatásban, ahogy a Hidegkúti SC is. Ez a két gárda a három csoport két legjobb 3. helyezettjeként szerzett jogot a későbbi küzdelmekben történő részvételre.