– A magasabb szint több feladattal is jár?

– Ki lehet jelenteni, hogy a minősítés megszerzése volt az egyszerűbb feladat, a megtartása még ennél is nagyobb kihívás. Azon túl, hogy rendszeresen részt kell venni kiemelt nemzetközi versenyeken (ahol értékelik a teljesítményt), minden évben online-tréningeket tartanak, alacsonyabb minősítésű kollégákat mentorálunk, illetve minden harmadik évben írásban is vizsgázunk. Ha ezek közül bármelyik hiányzik vagy nem az elvárt minőségű, akkor elölről lehet kezdeni az egészet.

– Évente hány világversenyre kap küldést, mondjuk idén mennyi volt?

– Az európai és a nemzetközi szövetség játékvezetői és versenybírói bizottsága teszi közzé a meghívókat azokra a nemzetközi eseményekre, ahová jelentkezhetünk. Itt jelenik meg az is, melyik versenyen, milyen értékelést lehet szerezni. A helyszínt és az időpontot mérlegelve azt mi dönthetjük el, mire jelentkezünk, s jellemzően a határidő után két héttel értesítenek bennünket, hogy kit választanak ki. Idén körülbelül tíz versenyre jelentkeztem, végül a szeptemberi svédországi csapat Európa-bajnokságra és a novemberi szlovéniai ifjúsági világbajnokságra választottak ki.

Petővári Attila (serleggel) játékosként is kiválóan megállja a helyét

Forrás: HMATSZ

– Ezzel megnyílt az út Párizs felé, vagy az olimpia „más történet”?

– A 2024-es játékokra már megtörtént a kiválasztás, sajnos nem kerültem be a keretbe. A mostani minősítéssel reményeim szerint jelentősen megnőnek az esélyeim a következő ötkarikás rendezvényen (Los Angeles, 2028) történő részvételre. Hozzá kell azonban tennem, hogy egy olimpia esetében a szakmai érvek mellett általában sportpolitikai indokokat is figyelembe vesznek.

Ha csak a megfelelő minősítést nézzük, akkor 2012-től kezdve bármelyikre kiválaszthattak volna.

A helyzetet nem egyszerűsítik a kvóták: összesen 24 játékvezető kap meghívást, ebből hat Európából, s igyekeznek ugyanannyi női bírót kiválasztani, mint férfit. Párizsba például négy női és két férfi európai játékvezető utazhat, miközben a legmagasabb minősítéssel jelenleg 18-an rendelkezünk a kontinensen, ebből 13 férfi.

Informatika, elnökség, túra A maklári származású, 41 éves Petővári Attila a civil életben egy nemzetközi egyetemen informatikusként dolgozik, ahol vállalatirányítási, illetve HR-rendszerek üzemeltetésével foglalkozik. Korábban ellátta a Heves Megyei Asztalitenisz Szövetség elnöki tisztségét, ahol jelenleg elnökségi tagként számíthatnak rá. A Füzesabonyi SC szakosztályvezetője és játékosa. Azontúl, hogy tíz éve az FSC színeiben asztaliteniszezik, közel áll hozzá a hosszútávfutás és a túrázás is. 2019 óta Egerben él.

– Mit jelent önnek az elit körbe kerülés?

– Praktikusan elsősorban még több elfoglaltságot, ha szeretném megtartani ezt a minősítést, s természetesen ez a célom. Több versenyen és online-képzésen kell majd részt vennem, amelyeken megfelelő minőségű munkát kell letennem az asztalra. Ami a mérleg másik oldalát illeti, jobb esélyeket arra, hogy egy-egy rangosabb eseményre kiválaszthassanak.

– Innen már nincs tovább, ez a csúcs?

– Ahogy korábban is említettem, a csúcs az olimpia, ezt leszámítva játékvezetőként már elértem szinte mindent, amire lehetőségem nyílt. Vezethettem döntőt világbajnokságon, világkupákon és világkupa-döntőn, Európai Olimpiai Játékokon, Ifjúsági Olimpián, Európa-bajnokságon, Bajnokok Ligájában, a kollekciót egy olimpia tenné teljessé. Azon dolgozom, hogy erre is lehetőségem nyíljon.