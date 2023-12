– Az önvédelem nem csak a rendészeti és kadét képzésben fontos. Ezzel a versennyel is arra szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy a hétköznapokban, így az általános képzésekben is lenne létjogosultsága ilyen típusú oktatásnak. Örömünkre szolgál a bajnokság megszervezése, és meglepődve tapasztaltuk milyen nagy az érdeklődés az önvédelmi tanfolyamok iránt. Több iskolától is kaptunk felkérést képzések indítására – közölte Dr. Komáromi István, a verseny elnöke.