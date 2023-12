Vasárnap is kispályás tornát rendeztek a mezőkövesdi sportcsarnokban, a Matyó Karácsonyi-kupán ezúttal tizenhét gárda indulhatott. Az A és B csoportból is két-két gárda jutott tovább, majd a negyeddöntőben érdekes módon a két csoportmásodik ment tovább, az egri Torpedó 3–1-re verte a Másnaposokat, a sályi Vörös Ördögök pedig a Kiss és Társa Kft.-t. A délutáni C és D csoport küzdelmeit követően is a másodikok jöttek ki jól a negyeddöntős párharcokból, hiszen az Edelény FC 1–0-ra verte a kövesdi utánpótlásból álló, addig gólt sem kapó Halhatatlanokat, majd a Golden Boys 0–0 után büntetőkkel győzte le a Tyetye Kft csapatát.