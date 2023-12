– Túravezetőink a 2024-es esztendőre is igazán gazdag programot állítottak össze, amelyben egyaránt akadnak ismert és új túrák – mondta Bükki VM SE elnöke, Jakab Béla.

– Jövőre is minden hónapban legalább egy alkalommal sor kerül az Egészség sétára. Ezek közül kiemelendő a Galyatető – Mátraszentimre – Mátraszentistván, illetve a mogyoródi és tiszaderzsi állomás. Sok olyan túra is szerepel a programban, amerre még a régi tagjaink is alig fordultak meg. Mivel a Bükkben már sok utat bejártunk, arra gondoltam, gyalogoljuk körbe a Bükköt, nagyrészt jelzetlen utakon. ldén „A Bükk körül kis kör ” elnevezésű utat járjuk be, összesen 11 részre bontva tavasszal, ősszel és decemberben. Egy évvel később a kis körről lecsatlakozó nagy kör ívét barangoljuk be. Ezen kívül Benkó Zsolt programjai között is találhatók ritkán járt túrák. Remélhetőleg, ezek sokak érdeklődését felkeltik és mind többen jönnek el felfedeznì az új látnivalókat.

A Bükki VM SE tagjai új túramozgalmat is teljesíthetnek „Dél-balatoni túrák" elnevezéssel, többnapos túra keretében siófoki szállással.

Továbbra is barangolnak a Dél-dunántúli Kék Túra" és az Országos Kék Túra szakaszain. Külföldi túrák vonatkozásában Ausztriába utaznak, ahol az Eisenerzer-Alpokat veszik célba. Az idei Országos Meteor Találkozót valószínűleg Tatán tartják, amit most is honismereti kirándulással kötnek össze.

– A tavaszi és őszi Meteor-parti helyszíne továbbra is Szarvaskő, ahová minden alkalommal nyílt túrával vagy sétával is el lehet jönni. Mikulás rendezvényünk 2024-től ismét a Várkúti kulcsos házunknál lesz, ahol forró tea és forralt bor is rendelkezésre áll majd – zárta szavait Jakab Béla.

A klub jelvénye

Forrás: Bükki VM SE

A 2023. évi elismerések, kitüntetések

Közös emlékplakett: Kálmán Bertalan, Kálmán Bertalan Szögi Sarolta

Minősítések

Bronzjelvényes Természetjáró: Bóka Imre, Hegyi Csaba

Ezüstjelvényes Természetjáró: Bóka Imre, Dobó Edit, Kálmán Bertalanné Szögi Sarolta Istvánné

Aranyjelvényes Természetjáró: Kálmán Bertalanné Szögi Sarolta, Vernyik Istvánné

Érdemes Természetjáró: Palkovics István, Perge-Ambrus Judit

Túramozgalmak

Országos Kék Túra: Szajlainé Szőke Éva, Vincze Györgyné

Országos Kék Kör: Gőböly Kázmérné.

Nyugat-bükki piros túra: Bóka Imre, Farkas Márton, Hegyi Csaba, Lujdort Anna, Palkovics István, Vernyik Istvánné.

Egykor volt túrák (Garadna-völgy 50): Andó Sándor, Bóka lmre, dr. Borsiczky István, Deák Ferencné, Dobó Edit, Farkas András, Farkas Márton, dr. Göröghné Fátrai Zsuzsanna, Hegyi Csaba, Jakab Béla, Karcsai Imréné, Koháriné Kovács Ibolya, Lenthár Rózsa, Németh Zsuzsanna, Palkovics István, Pálinkás László, Piliczki llona, Uri Rozália Anna, Vernyik Istvánné

Egykor volt túrák (Palina 50): Andó Sándor, Dobó Edit, Hegyi Csaba, Jakab Béla, Kovács József, Palkovics István,

Egykor volt túrák (Veterántanya 50): Andó Sándor, Benkó Zsolt, Bereczné Molnár Erika, Bóka Imre, Hegyi Csaba, Jakab Béla, Németh Zsuzsanna.

Rákóczi túra a Mátrában: Andó Sándor, Ficsor Miklósné, Kolenics Jánosné, Lenthár Rózsa.

Kohászok útja: Benkó Zsolt, Farkas Márton, Ficsor Miklósné

10 megye 100 nevezetessége: Benkó Zsolt