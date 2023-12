– Mindig szívesen jövünk Tiszafüredre, így most is. A hasonló sikerek növelik a játékosok önbizalmát és egy nagyon picit kötetlenebbül is játszhatnak. Ezt a tornát teljesen megérdemelten nyertük meg, a keret összes tagja szuperül teljesített. Gratulálok csajszik! – mondta az Eger SE csapatának edzője, dr. Vitányi László a klub honlapjának.