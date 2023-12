FARKAS JÓZSEF: – Igazi csapatmunka eredménye a győzelem, rendkívül büszke vagyok a lányokra. Egytől egyig kiváló teljesítménnyel rukkoltak elő, legyen szó a kapusokról, a védekezésről vagy támadásról.

Külön extrát nyújtott a nyolc gólt szerzett Vass Víta.

Természetesen hibák ezúttal is akadtak, de ezekre jól reagáltunk, azonnal tudtuk rendezni a sorokat. Erőben jobban bírtuk a végét, ennek is köszönhető a nagyobb különbségű győzelem. Emellett igazi profi mentalitást hoztak a játékosaim, amire elképesztően nagy szükségünk lesz a szezon további részében. Külön gratulálok Losonczi Annának és Soltó Julcsinak, akik ezúttal mutatkoztak be a felnőtt csapatban – szerepel a klub honlapján.

KÖVETKEZIK: Eszterházy SC–Tempo KSE, Eger, Eszterházy csarnok, december 16., szombat, 18.00.