Pályafutásuk elején járó, rutintalan játékosokból igyekszik új csapatot építeni a 33 éves Farkas József. A nyáron távozó tizenhárom kézilabdázó pótlására tíz új lány érkezett, emellett szinte a teljes szakmai stáb is kicserélődött.

– Mindenki kellő alázattal végzi a munkáját, a kezdeti nehézségek után mostanra kezd kialakulni az a kohézió, ami a sikerek egyik záloga lehet – jelentette ki Farkas József a Líceum Televíziónak adott értéklőjében.

– A szezon előtt célként fogalmaztuk meg, hogy a rendkívül fiatal játékosokból álló újjáalakuló gárdát, megtartsuk az NB I/B élcsapatai között, amit nagy kihívásként éltem meg.

Még ha eredményességben egyelőre ettől el is maradunk, meggyőződésem hogy jó úton járunk, és képesek lehetünk arra, hogy májusra a dobogó közelébe kerüljünk. A lányokat is arra bíztattam, hogy higgyenek ebben. Jó szájízzel zártuk a félévet, a csapat felfelé ívelő formát mutat.

A szakember optimizmusát vélhetően az is erősítheti, hogy az ESC az őszi utolsó három mérkőzésén öt pontot szerzett, majdnem annyit, mint az azt megelőző tíz mérkőzésen összesen. A szoros középmezőnyben könnyen változhat a sorrend, mint ahogy a pontok eloszlása is sokszor nüanszokon múlt.

– Sajnos meglepetést nem tudtunk hozni, ugyanakkor azt is látjuk, hogy kis híján legyőztük a bajnokaspiráns Érdet, Orosházán úgy kaptunk ki egy góllal, hogy az 53. percig mi vezettünk, de említhetném a Komárom elleni találkozót is, ahol a végén a rutin győzedelmeskedett. Ha három ponttal többünk lenne, a tabella ötödik helyéről várnánk a januári folytatást – fogalmazott a szakember.

A házi góllövőlista

Vass Víta Luca 12 mérkőzés, 64 gól, Iván Emese 13/57, Zsákovics Sára 12/36, Zákányi Blanka 12/34, Gazsovics Virág 13/33, Kiser Panna 11/31, Babinszky Lara 12/30, Pint Lilla 13/24, Bernát Dorina 13/23, Simon Armilla 13/17, Szentkeressy-Kovács Renáta 13/13, Kurmai Panna 10/8, Tóth Gréta 13/8, Kozma Tünde 13/6, Szabó Kitti 3/3, Fodor Ivett 3/2, Kiss-Gadányi Maja 13/2.

Az egyéneket értékelve egyebek mellett elhangzott, hogy a kapusok Kiss-Gadányi Maja és Kozma Tünde végig egyenletes jó teljesítményt nyújtott. A jelenleg a legeredményesebb góllövőnek számító Vass Víta igazi vezérré vált, de a legnagyobb fejlődésen Babinszky Lara ment keresztül.

– Tavasszal tizenhét mérkőzés vár a csapatra, ezek közül tizet hazai környezetben vívhatunk meg. Bízom benne, hogy a fejlődésünk töretlen marad és akkor sok örömet szerezhetünk még a szurkolóinknak – zárta szavait Farkas József.

Az Eszterházy SC január közepén már újra bajnoki pontokért léphet pályára. Elsőként január 13-án a DVSC U19 vendégeként.

NB I/B, nők

1. Szombathelyi KKA 13 13 – – 481–338 26

2. Esztergomi Vitézek 13 11 – 2 373–310 22

3. Komárom VSE 14 9 3 2 401–380 21

4. Érd 13 10 – 3 411–370 20

5. Orosházi KA 13 8 1 4 353–348 17

6. SZISE 13 6 2 5 384–379 14

7. Ferencvárosi TC U19 13 7 – 6 360–369 14

8. Eszterházy SC 13 5 2 6 391–385 12

9. Szigetszentmiklós 13 6 – 7 372–390 12

10. Tempo KSE 13 4 2 7 363–364 10

11. Hajdúnánás 13 4 1 8 327–359 9

12. PTE PEAC 14 4 – 10 379–406 8

13. Kispest NKK 13 3 2 8 345–385 8

14. DVSC U19 13 3 1 9 375–409 7

15. Gárdony-Pázmánd 13 2 2 9 366–412 6

16. Szegedi NKE 13 1 2 10 343–420 4