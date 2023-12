– A sportágban eltöltött, ötven éve tartó tevékenység díjazásaként korábban kaptam már jutalmat, de ennek is nagyon örülök, mert mindig jól esik a kitüntetés – mondta Lakatos András a Kozma István Magyar Birkózó Akadémián tartott összejövetelt követően.

– Jövőre lesz 60 esztendeje, hogy a birkózás az életem szerves része. Ezt nem gondoltam volna, amikor 1964-ben belevágtam a sportágba, azonban rendkívül boldog vagyok, hogy így történt, de megérte. Ha egyszer újra kezdhetném, akkor is birkózó lennék, mert nagyon sokat kaptam a birkózástól.

Lakatos András már csak kisegítő trénerként tagja az EVSI négyfős edzői stábjának, külön csoportot nem irányít. Birkózóként 21 évet húzott le a szőnyegen úgy, hogy 1979 és 1985 között a versenyzéssel párhuzamosan a fiatalokat is pallérozta.

– Büszke vagyok arra, hogy például még versenyzőként az olimpiai bajnoki címig eljutott Sike Andrásnak a példaképe voltam. Edzőként aztán rengeteg gyerek fordult meg a kezem alatt kezde Szuromi Józseftől Madarasi Gáboron át Szucsik Tamásig, akik most már edzőként is tevékenykednek, de ebbe a sorba tartozik Török Zsolt is – zárta szavait a kitüntetett.