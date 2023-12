Bő negyedóra játék után már öt góllal vezetett (10–5) a házigazda. A vendégek igyekeztek tartani a lépést de csak a második félidő elején sikerült a magunk javára fordítani az eredményt. Tóth Károly üreskapus góljával 12–13-as állás szerepelt az eredményjelzőn, de az öröm nem tartott sokáig. A hazaiak újra elléptek két góllal, s hiába egyenlítettek az egriek 17–17-nél, nem tudtak átlépni az árnyékunkon. A hajrában magabiztosan tartotta előnyét a házigazda.

DANYI GÁBOR: – Nagyon fontos volt ez a két pont, megragadtuk az utolsó lehetőséget a bennmaradás kiharcolására. Nagyon jó mentalitással játszottunk, elsősorban a védekezésünk és a kapusteljesítmény volt extra. Akkor is megőriztük a tartásunkat, amikor a második félidőben az Eger átvette a vezetést.

TÓTH EDMOND: – Az utolsó szalmaszálba is kapaszkodik a Veszprém. Nagyon gyenge teljesítményt nyújtottunk. Úgy tűnik, még mindig nem értünk meg arra, hogy idegenben is kiegyensúlyozott, jó kézilabdát mutassunk. Annyi hibát követtünk el, ami a mi szintünkön nem megengedhető.

Az őszi végeredmény

1. Veszprém 13 13 – – 554–343 26

2. Szeged 13 12 – 1 468–369 24

3. Tatabánya 13 9 – 4 371–360 18

4. Csurgó 13 7 2 4 384–374 16

5. FTC 13 7 1 5 413–382 15

6. Budakalász 13 6 – 7 354–387 12

7. Dabas KC 13 5 1 7 370–391 11

8. Gyöngyös 13 5 1 7 377–401 11

9. NEKA 13 5 – 8 346–367 10

10. Balatonfüred 13 5 – 8 344–373 10

11. Eger 13 5 – 8 334–402 10

12. Komló 13 4 – 9 338–375 8

13. PLER 13 3 1 9 352–400 7

14. Veszprém 13 2 – 11 342–423 4