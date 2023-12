TIGRA-ZF-EGER–ZUE.HU SZEGEDI VE 10–13 (4–2, 2–4, 3–4, 1–3)

Eger, Bitskey Aladár Uszoda, 100 néző. V.: Kun Gy., Ercse N.

EGER: Krémer – BIROS S. 2, Krijestorac 1, Spitz M., Sári A. 1, DÓCZI M. 2, Rádli R. 1. Csere: Borbély (kapus), MURISICS 3, Sudár, Gólya N., Domokos, Mészáros B., Rónai. Edző: Tóth Kálmán

SZEGED: DANKA – BÓBIS B. 2, Nagy M., Sánta D. 1, Tóth Gy. 1, SZILÁDI 2, Kürti D. 1. Csere: LEINWEBER 4, Horváth Zs., Klár G., Horváth V. 2, Varga M. Edző: Kiss Csaba

GÓL–EMBERELŐNYBŐL: 9/3, ill. 13/7.

ÖTMÉTERESBŐL: 2/1, ill. –.

KIPONTOZÓDOTT: Sári A. 17., Gólya N. a 24. percben.

Rónai Patrik személyében újabb újoncot avatott az egri gárda, aki 17 évesen először kapott szerepet a felnőttcsapatban.

Két és fél perc után 2–0-ra, majd a második negyed közepén 5–3-ra is vezetett a házigazda, de megtörni nem tudta az ellenfelét. A Tisza-partiak a harmadik játékrész derekán 6–7-es állásnál Leinweber Olivér találatával vették át először a vezetést, ami új mederbe terelte a találkozót. Innentől az egriek futottak az eredmény után, de Leinweber elkapta azt a bizonyos fonalat. A vendégek tizese a találkozó végéig újabb három gólt szerzett, főszerepet vállalva a sikeres végjátékban.

Bő négy perccel a vége előtt ugyan 10–11-re zárkóztak az egriek, de ezzel el is lőtték az összes puskaporukat.

Az OB I. küzdelmei a januári Európa-bajnokság és a februári vb után folytatódnak.

TÓTH KÁLMÁN: – Jól játszott a Szeged, nehéz volt őket semlegesíteni. A második negyedben 6–5-ös állásnál ötméterest hibáztunk, talán az jelentette a fordulópontot. Bízom benne, hogy a tavasszal szerencsésebbek leszünk.

KISS CSABA: – Az UVSE miskolci győzelmével már a múlt héten biztossá vált a helyünk a legjobb nyolc között, amit most önerőből sikerült megerősíteni. Parázs csata volt, nagyon büszke vagyok a csapatomra.

A bajnokság állása

1. FTC 13 13 – – 216–108 39

2. BVSC 13 11 – 2 183–121 33

3. Vasas 12 10 – 2 171–114 30

4. OSC 12 9 – 3 171–126 27

5. Szolnok 13 9 – 4 160–113 27

6. Honvéd 12 8 – 4 126–100 24

7. Kaposvár 13 6 1 6 137–153 19

8. Szeged 13 6 – 7 138–162 18

9. Miskolc 13 5 – 8 117–136 15

10. UVSE 13 4 – 9 102–153 12

11. Eger 13 2 1 10 133–165 7

12. Szentes 13 2 1 10 105–165 7

13. Pécs 13 1 1 11 107–172 4

14. KSI 12 1 – 11 91–169 3