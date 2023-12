Az edzőként Magyar D. Anna vezette egyesület több mint 100 tagja mutatta be gyakorlatait a teátrumban, ahol meglepetés is szerepelt a produkcióban. A gálaest részeként a gyermek munkáját, eredményeit és az elhivatottságot is díjazta a Flexi-Team SE vezetése.

Az előadás új mérföldköve az egyesületnek, hatalmas reményekkel és bizakodással készülünk a 2024-es esztendőre” – szerepel az egylet közösségi oldalán, ahol korábban arról adtak hírt, hogy szeptemberben mintegy 90 új, törekvő és tehetséges gyerek választotta a klubot.