A sport és rendezvénycsarnokban lebonyolítandó eseményen a támogatók jóvoltából 500 ezer forintot tesz ki a különdíjak értéke.

A Karácsony-kupa mezőnye

December 27., szerda, 8.00:

Nano-Electrik-kupa (szenior kategória, 10 csapat)

A-csoport: Dagobert, DEKO, Bányász, Mesterek 60, Fermester Senior

B-csoport: Fermester Junior, Betis-Logicon, Ok-Tat-60 Karifa, Perla-X

December 28., csütörtök, 8.00:

Centervill Kft.-kupa (férfi kategória, 13 csapat):

A-csoport: KEX Autósiskola, AVA Pietra GA, Mesterek Törekvés, Azzurrik

B-csoport: United FC, AC Goal, Vamav-Metcom Kft., Fortuna Junior

C-csoport: CSBSE, 777, Colgate, Here We Go, Ok-Tat-60 Kft.