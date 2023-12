– A nyírbátori területi selejtezőn már lehetett tudni, hogy a négyes döntőben is számítanak önre?

– Ott még nem is mertem gondolni erre a megtisztelő felkérésre. Számomra már az is óriási volt, hogy ismételten részt vehetek a selejtezőn, Nyírbátorban képviselve Heves vármegyét. Erre a feladatra a JB kért fel. Szabolcsban két mérkőzést vezettem, a Borsod–Hajdú meccset és az örökrangadónak számító Borsod–Szabolcs találkozót. Két találkozón (Nógrád–Szabolcs, Hajdú–Szabolcs) asszisztensként láttam el feladatot.

– Milyen színvonalú volt a rendezés Cegléden és a mutatott játék az aranymeccsen?

– A színvonal és a rendezés magasan felülmúlta a vármegyei mérkőzések nívóját. Gondolok itt az öltözők méretére a körülményekre és a pontos időbeosztások tartására.

Vendégszerető, korrekt, segítőkész embereket ismertem meg a pesti kollégákban, igaz, Benkő Tamás elnök urat aligha kell bemutatni bárkinek, arról nem szólva, hogy ismerős volt a közeg, mert a társmegye kapcsolat révén elég sok lehetőséget kapok a Pest vármegyei I. osztályú bajnoki mérkőzéseken.

Úgy vélem, a két leggyorsabb játékot játszó csapat került a döntőbe, nem megbántva ezzel a győri vagy a borsodi csapatot. A mérkőzés hajtós, brusztolós párharcot hozott és végig sportszerű körülmények között zajlott. A békési csapat stábjának tagjai és játékosai előtt le a kalappal, a vereség ellenére köszönetüket fejezték ki addig, amíg a győztes Baranya örült a győzelemnek.

Harnos Csaba (jobbról a második) Nagy Péterre (balról a második) is számíthatott

Forrás: Beküldött fotó

– A döntőben mennyire voltak partnerek a játékosok?

– Egy-két futballistától eltekintve semmi gond nem volt, ám ez betudható annak is, hogy mindenki győzni szeretett volna és kijutni Spanyolországba. Ilyenkor ez természetes a döntőben, a még sokkal magasabb szinten is. További támaszt jelentett, hogy Nagy Péter személyében akadt tartalékjátékvezető kollégám is.

– A pályafutásában mit jelent, hogy 2019 után 2023-ban is országos finálét fújt?

– Négy esztendeje már annak is nagyon megörültem, hogy a hevesi fiúk kvalifikáltak magukat a legjobb négy közé. Külön boldogságot adott akkor és most is, hogy rám gondoltak Hevesből, mint játékvezetőre.

Ezúton is hálás vagyok Kelemen Attila JB-elnöknek és a küldő albizottság vezetőjének, Szigetvári Zsoltnak, hogy számítottak rám és bíztak bennem.

Ez akkor és most is nagyon jól esett. Pályafutásom egyik, hanem a legnagyobb elismeréseinek eddig ezek az események számítottak. Idegenben is megmutathatta magát az ember, miként is képes a játékot vezetni. Persze, ezzel nem lenézve a rengeteg rangadót Heves és Pest vármegyében, valamint az országos MLSZ utánpótlás mérkőzéseket az NB I.-ben és az NB II.-ben. Szeretem a kihívásokat az izgalmas találkozókat az osztály szintjétől függetlenül.