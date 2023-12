Kovács Gyula edző és tanítványai előbb a bázist jelentő klub, az Ikarus BSE évzáróján vettek részt, majd a Mátrába utaztak. A fővárosi egylet atlétikai szakosztályának főtámogatója, a Docler Holding székházában rendezett évzárón a serdülő korosztálytól (U16) kezdődően vettek részt az atléták, a fiatalabbak ugyanis egy másik eseményen lesznek jelen.

Amler Zoltán szakosztályvezető örömmel számolt be arról, hogy rendkívül sikeres évet tudhatnak maguk mögött a szakosztály sportolói. Kiemelte, hogy a budapesti világbajnokságnak is akadt több ikarusos résztvevője mind a versenyzők, mind az edzők körében.

Különösen fontosnak nevezte a csapat országos bajnokságon elért negyedik helyezést, és bizakodik abban, hogy innen még lehet előre lépni. A vezető bejelenett, hogy az A-Plast Kft. csatlakozott a szakosztály támogatóihoz, ami ezentúl a sportfelszerelésen is látható lesz. Ifj. Tomhauser István név szerint mutatta be a legjobb eredményeket elért atlétákat, akik elismeréseket is átvehettek, hasonlóan az edzőkhöz – számolt be az eseményről a Hevesi Atlétika közösségi oldal.

A hevesiek közül Detrik Balázs (középen) is jutalomban részesült

Forrás: Hevesi Atlétika

A decembert már a Mátraházi Edzőtáborban kezdték a hevesiek, ahol a kemény munka játszotta a főszerepet. A három napos összetartás során öt edzést teljesítettek a gerelyhajítók és a súlylökők.