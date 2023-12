– Itt elmélkedem, hogy Kelemen Márta, aki ismert és elismert RG-szakember volt Egerben, lassan már két éve elment közülünk – fogalmazott Szabolcsi Judit.

– Nagyon sokan nem is értesültek erről, pedig biztosan szerettek volna ott lenni a búcsúztatásán, ha a körülmények megengedték volna. Márta nénit nemcsak sokan ismerték a munkássága miatt, hanem sokak életét – többek között az enyémet is – jelentős mértékben befolyásolta lelkes, odaadó és hozzáértő munkájával. Sikeres ritmikus gimnasztika edzőként dolgozott Egerben majd' négy évtizeden át. Eredményességének lényeges meghatározója volt az, hogy élete előző szakaszában kiemelkedő táncosnői és nagyfokú színházi tapasztalatra tett szert. Talán ez volt a titka annak is, hogy igényes zeneválasztása miatt a sportban sokunkkal megszerettette nemcsak a mozgáskultúrát, hanem magát a sportot és a zenét is.

Mi voltunk az a generáció, amelynek tagjai közül többen olyan pályát választottunk életünk során, aminek alapját az adta, hogy egy ponton az életünkben Márti néni tanítványai lehettünk.

Közülünk nem egy lett hivatásos rg-edző, mozgásművészet vagy táncpedagógus, mozgásterápiával foglalkozó pedagógus és még sorolhatnám. E sorokkal, ezúttal is szeretném kifejezni köszönetemet Márti néninek mindazért, amit nekem, mint tanítványának átadott, amit tőle tanulhattam – zárta sorait Szabolcsi Judit.