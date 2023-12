– Nincs menedzserem, így közvetlenül egy telefonhívás érkezett a tiszakécskei klub részéről, ezt követően személyesen találkoztam a vezetőkkel – mondta a klub honlapjának a mátraballai illetőségű, 59 éves szakember.

– Sorra vettük, hogy azok a nézetek, amelyeket képviselek, egyeznek-e a klub elképzeléseivel. Mivel közel álltak az elképzelések, aláírtuk a szerződést. Karácsonyhoz közeledve ez szép ajándék számomra. Ajkán közel négy évet voltam vezetőedző, itt is szeretnénk hosszú távon dolgozni. Ehhez elengedhetetlen az eredményes szereplés, az alapot az NB II.-ben maradás jelenti. Utána pedig nem szabad még egyszer ilyen helyzetbe kerülni. Örülök, hogy hosszabb távra kaptam lehetőséget.

Kis Károly (jobbra) már el is kezdte a munkát

Forrás: Tiszakécskei LC

Kis Károly korábban irányította a Paks, a Balassagyarmat, a Szolnoki MÁV, a Salgótarján, Vasas és az FC Ajka csapatát. A tréner a mostani lehetőséget óriási kihívásnak tartja.

– Minden feltétel adott ahhoz, hogy sikeresek legyünk, a játékosállomány is megfelelő, de három-négy helyen erősítésre lesz szükség. Nem titok, hogy már el is kezdtem a munkát a vezetőséggel. A kollégák tárgyalnak az előkészületi mérkőzések lekötéséről, és a keret kialakítása is folyamatban van.