A mérkőzések remek hangulatban teltek, mindenki önfeledten élvezte a kötetlen játékot. Azért volt tétje is a tornának, ugyanis a Manhattan Burger, a Muuby’s Blues and Room Club és a BoriMami is felajánlott a gyerekeknek egy-egy ajándékcsomagot, amelyet ezúton is köszönünk szépen!” – olvasható a GYRSE közösségi oldalán.