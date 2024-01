– A teremlabdarúgást kedvelő cégek, baráti társaságok, intézmények csapatait várjuk a 3. Impavidus-kupára, ahol igazolt és amatőr labdarúgók minden megkötés nélkül szerepelhetnek, saját felelősségükre – közölte Máté Tibor szervező, aki Kékesi Ferenccel közösen látja el a versenybizottság teendőit.

Ahogy az Öregfiúk (1989. december 31-e előtt születettek), úgy az Old Boys kategóriában (1980. december 31-e előtt születettek) is legfeljebb nyolc csapat futballozhat majd egymással. A 20x40 méteres pályán, 3x2 méteres kapukra 1x20 perces mérkőzésekre kerül sor. Díjazásban az első négy helyen végző gárda részesül és lesznek egyéni elismerések is.