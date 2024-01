Az ESC Öcsikéje – de ma már inkább és elsősorban Öcsi bácsija – 1970-ben lett igazolt labdarúgó. Gyöngyösről csak a nagykanizsai sorkatonai szolgálat, majd rövid időre a Hort és a Domoszló volt képes elcsábítani. A zöld-fehérek színeiben elszenvedett keresztszalag-szakadás aztán véget vetett a hajdani Bányász és GYAK-játékos pályafutásának. A naptár akkor 1988-at mutatott, vagyis csupán 32 esztendősen ért véget a focista karrier. Ezzel azonban – időben nem túl távol egymástól – kinyílt egy másik kapu.

Kiss István még játékosként, domoszlói színekben (az álló sorban jobbról a harmadik)

Forrás: családi album

Az edzőség 1992 óta teszi ki a mindennapjait, ráadásul ezt ugyanannál az egyesületnél végzi, mégpedig az Energia SC-nél. Kurfürst Istvánnal közösen ők azok, akik elválaszthatatlanok a „Nyolcvanasban” működő egylettől. Az érzelmi kötődés azért is erős, mert Kiss István Visontán dolgozva a bányászlétet nemcsak hírből ismerte. Ebből eredően immár 20 éve hogy nyugdíjasként él, következésképpen így bőven jut ideje a futballra. Ott pedig, ahol van szakértelem, elhivatottság, érzelmi szál és alázat, az eredmény is jelentkezik. A 2023-as díjazott a piros-feketéknél pallérozta a serdülőket, irányította – és vezényli a mai napig – az ifjúságiakat, de örömmel vállalta, amikor a felnőttekhez kérték fel edzőnek.

A díjazottnak Csank János (középen) és Kis Károly gratulált

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Mindezt a klub, az Energia érdekeit szem előtt tartva. Az ESC első számú csapatának trénereként aztán 2003/2004-ben megnyerte a megyei II. osztály Nyugati csoportjának küzdelmeit, majd ugyanez összejött a 2016/17-es idényben is. Ahogy manapság, úgy a lényeget akkor is az jelentette, hogy lehetőség szerint minél több saját nevelésű játékos szerepeljen a felnőttek között. Ennek egyszerű magyarázataként a pénz, illetve annak a szűkre szabott kerete szolgált. A szakmai hitvallása is ebbe az irányba mutat.

– Szeretek azokkal dolgozni, akiket én neveltem, mert jól ismerem őket, és tudom, mire számíthatok tőlük – közli Kiss István.

– Így volt ez a bajnoki címek megszerzésekor, és akkor is, amikor úgy maradt bent a csapat az I. osztályban, hogy a helyi utánpótlásból jött fiatalként öt-hat labdarúgó játszott rendszeresen a felnőttek között. A Tatár Roland vezette jelenlegi vármegye I.-es csapatban keretében például hét, 2004-ben vagy 2005-ben született ifjú kap lehetőséget a játékra. Köztük például kapusként Matin Boldizsárral és Besze Bencével, vagy éppen Szegedi Zalánnal.

Az MLSZ Heves Vármegyei Igazgatóságának gyöngyösi kitüntetettje a most futó „ciklusban” negyedik éve vezényli az Energia U19-es csapatát.

Közvetlen segítőként nagyban támaszkodhat Soltész Sándor kollégájára, akinek munkája jócskán benne van az Év utánpótlásedzője díjban. Jár is érte a hála és a köszönet. Az energiás fiatalok energikus futballja 2022/23-ban bajnoki címet ért a megyei I. osztályú U19-es bajnokságban, míg egy évvel korábban ezüst termett a Sport útiaknak, ahogy jelenleg is a második helyen telel a legénység. A nívó megtartása azonban embert próbáló feladat.

Az 2022/23-as megyei I. osztályú U19-es bajnokság végeredménye

Forrás: adatbank.mlsz.hu

– Egyre nehezebb összeszedni a gyerekeket egy-egy korosztály szerepeltetéséhez – világítja meg a mester.

– Mi azon vagyunk, hogy fenntartsuk azt a miliőt, ami vonzó lehet az ifik számára. El kell menni értük az iskolába, a nyelvükön kell őket megszólítani, az edzéseket pedig tartalommal kell megtölteni. Fontos, hogy mindig legyen tréning, mert gyakorlás nélkül csak üres frázis a képzés. Ez, úgy tűnik, még megy nekünk. Szerencsére az egészséggel sincs baj, amihez talán hozzájárul, hogy nap mint nap azzal foglalkozhatok, amit szeretek. Sokkal többre nem is vágyok.