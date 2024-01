Kelemen Attila is számokat citált. Jó oka volt rá, hiszen van mire büszkének lenniük, amit az adatok támasztanak alá.

– A báli résztvevő létszáma 180 körüli, ami ugyan elmarad a 230-as csúcstól, de emiatt nem vagyunk, nem lehetünk elégedetlenek – fogalmazott a JB-elnök.

– Mindenképp sikernek számít, hogy a 2023-as évben 11 országos kerettag kollégát vonultatott fel vármegyénk. A 26 honi FIFA-kerettag között megtalálható volt Urbán Eszter, Farkas Ádám és az asszisztensként működő Szert Balázs. Tavasszal hét frissen vizsgázott sporttárs csatlakozott hozzánk, a jelenleg féltávtál tartó tanfolyamunk pedig 12 hallgatót számlál.

A Focival a gyógyulásért jótékonysági torna kapcsán Kelemen kiemelte, hogy míg az első alkalommal 130 ezer forint gyűlt össze a két ünnep közötti baráti teremfutballozás során, addig a 2023 decemberében rendezett tizenkettedik rendezvényén végén már 5,8 millió forintos adományt oszthattak szét Farkas Ádámék.

A gyöngyösi sípmester annak apropóján is „célkeresztbe” került, hogy tavaly túljutott a 200 NB I.-es mérkőzés-vezetésén. Járt is érte a kupa, ahogy Varga Gábor is díjban elismerésben részesült. Az adácsi partjelző 2023-ban elérte a 300. NB II.-es mérkőzésen történő asszisztálást. Szert Balázs az NB I.-ben lengetett 200. alkalommal, amivel nagyon közel ért Kelemen Attilához. A már visszavonult JB-elnök neve mellett ugyanis a 227-es szám szerepel.

Az adatbank szerint Kónya István pályafutása 800 mérkőzés-vezetést és 119 ellenőri tevékenységet tartalmaz. Az egri bíró búcsúzóként kapott tapsot és kupát, a jövőben már Zalában figyelheti árgus szemekkel a kollégák működését.

Ducsai József nem költözött el, ám a bíráskodással felhagyott.

A hevesi, de ma már Nagytályán élő spori 2007-ben tett vizsgáját követően 360 megyei, 127 NB III.-as és 77 NB II.-es meccsen fújta a sípot. 2016-ban az NB I.-ben alapvonali bíróként is bemutatkozott, és közben tagja volt a szűkebb hazánk azon játékvezetői „aranycsapatának”, amely a 2010-es évek elején két arany-, és egy ezüstérmet szerzett a Sípmester Fesztiválon.