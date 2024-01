– Ezúttal sem az eredményt tartottuk szem előtt, de nyilván mindig jó érzés, ha az ember bármilyen mérkőzés után győztesen hagyja el a pályát. Az első játékrész védekezése sok kívánnivalót hagyott maga után, de a második félidő első 15-20 perce jól sikerült és ezt támadásban is tudtuk kamatoztatni, erről a 37 lőtt gól is árulkodik. Örülök, hogy ezúttal is mindenki játéklehetőséghez jutott, és, hogy pozitívan zárhatjuk a hetet – fogalmazott a szakember a klub honlapján.