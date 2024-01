Házhoz mentek az egriek múlt szombaton és tették ezt hét nappal később is. Ahogy a Budafoki MTE, úgy a Tiszakécskei LC is mezőkövesdi edzőtáborozása programjába illesztette be az ESE elleni gyakorlómeccset. Az NB II.-es vendéglátókkal szemben jó helytálltak a piros-kékek, akik a fővárosiakkal szembeni párharc (0–0) és a Kécske elleni összecsapás alkalmával is nagy erőbedobásra késztették vetélytársukat.