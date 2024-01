– Mindezzel teljes mértében tisztában volt a sportigazgató?

– A rendelkezésre álló keretekről és lehetőségekről a szezon kezdete óta folyamatosan tájékoztattuk illetve azokat a személyeket is, akik Péter klubhoz történő visszatérésében közrejátszottak. Azonban ez egészen karácsonyig nem oldódott meg. Kétfajta megoldás létezik. Az egyik, hogy plusz forrásokat kell bevonni az NB III.-as csapat finanszírozására, a másik pedig a költségek racionalizálása, ami elsősorban a bérjellegű kifizetésekben nyilvánul meg.

– Ez vezethetett a felmondás beadásához?

– Ez is lehetett, hiszen azok a pluszforrások, amelyeket Péter szeretett volna behozni, jelen pillanatig nem valósultak meg és így ugyanezekkel a költségekkel nem lehetett belevágni az idei évbe, és veszélyeztetni a költségvetési egyensúlyt az első keretnél. Persze kaptam ígéretet arra, hogy majd márciusban esetleg újabb források lesznek bevonva, de erre nem láttam megfelelő biztosítékokat. Valószínűleg Péter sem látta ezt biztosítottnak, így ezt a harcot már nem vállalta, és január 2-án elment a klubtól, ami sajnos már nem először fordul elő, vagyis megint hátat fordított az egri labdarúgásnak.

Ettől függetlenül köszönjük neki az őszi tevékenységet, mert azt gondolom, hogy jó volt ez a felállás.

A klub részéről ezt szerettük volna legalább a nyárig folytatni, és újra mondom: meglepetés volt számunkra az, hogy ezt a lépést hozta meg. Viszont annak függvényében, hogy mi maradt, illetve mit kell most megoldani, ennek tükrében úgy vélem, ez nem volt teljesen meglepő.

Forrás: Heves Megyei Hírlap

– Minderre a klubnak reagálni kellett és a közvélemény azt is láthatja, hogy születtek szerződésmódosítások...

– Így van és ez például érvényes Beliczky Gergőre, akit nagyon régóta ismerek, és már én is ide akartam hozni több mint egy évvel ezelőtt. Ő az egyik legjobban fizetett játékosunk volt, miközben szinte nulla játékpercet töltött a pályán.

Az ilyen jellegű nem racionális felállást a klub a továbbiakban nem tudta vállalni.

Ezért is került sor kenyértörésre, és jelen pillanatban is zajlik a keret optimalizálásán és a költségek optimalizálásán túl a megfelelő állomány kialakítása Lázok Jánossal együttműködve. Rövid távon megoldást kell találni Péter megüresedett pozíciójára is, hiszen továbbra is azt vallom, hogy a leghatékonyabb munkát a felnőtt csapatnál akkor tudjuk végezni, ha a vezetőedző mellett szakmai vezető, vagy mondjuk sportigazgató dolgozik a felnőttekkel.

– Céró Bálint betöltheti ezt a pozíciót?

– A klub részéről tudomásul vettük, amikor Péter – a munkakörébe tartozó módon – Céró Bálint vezetőedzői posztját Lázok Jánosra ruházta. Ebben ő döntött egyedül. Bálint azonban maradt az Eger Labdarúgó Sport Kft.-nél. Továbbra is itt volt az utánpótlásnál, ahol a felső korosztályok szekcióvezetőjeként dolgozott Györök Tamás szakmai igazgató jobb kezeként, és egyéb funkciókat is betöltött. Ezek közé tartozott például, hogy Vitányi Laci segítségére volt a női részlegen.

Sok olyan feladatot ellátott, ami nekünk nagyon hasznosnak számít.

Ebben az átmeneti, vagy mondjuk úgy, hogy váratlan helyzetben is a segítségünkre és a segítségemre van. Próbál Lázok Jánossal közösen, illetve nekem azokban az operatív dolgokban segíteni, ami most elengedhetetlen. Szeretném azonban kihangsúlyozni, hogy jelen pillanatban Céró Bálint nem sportigazgatója vagy szakmai vezetője az NB III.-as felnőtt csapatnak, hanem átmeneti segítséget nyújt. Egyébként ez nem is lehetne, hiszen hivatalosan Harmati Péter a felmondási idejét tölti, tehát az ő munkaviszonya él, február elsejével szűnik majd meg.

Céró Bálint (középen) sok, nagyon hasznos feladatot lát el

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

– Vélhetően, ha ezzel kapcsolatban lesz megoldás, mármint meg lesz az új sportigazgató, akkor ezt azonnal közreadja a klub vezetése.

– A nyáron megkötött szerződéseknek köszönhetően a sportigazgatói posztot valamilyen módon be kellett tölteni. És ugye ezért is mondom, hogy duplán váratlan a helyzet Péter felmondásával, hiszen a nyáron kötött egyezségeknek, illetve szerződéseknek köszönhetően ezen poszt kinevezésében nem vagyok jogosult egyoldalúan dönteni, úgyhogy mi csak javaslatot tudunk tenni. A tisztség betöltésére az Eger Labdarúgó Sport Kft. vezetése meg is teszi a javaslatát, ám ennek elfogadásához másik fél, vagyis az Egri Városi Sportiskola hozzájárulása, aláírása is szükséges.