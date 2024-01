Miközben a kiscsoportokba osztott 17 mezőnyjátékosnak Lázok János vezetőedző és Pál András asszisztensedző vezényelt, addig Szabó László a két kapussal foglalkozott. A masszőr, Hajba Ferenc, alias Frankie sokáig csak óvó tekintettel szemlélte a 2024-es év első közös tréningjét, ám a végén neki is akadt feladat, amit már a klubépületben orvosolt.

Lázok János vezetőedző iránymutatása eddig bevált

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Az edzőknek elkélt a nagykabát, a sapka és a kesztyű, mert noha a Felsővárosi Sporttelep tavaly elkészült műfüves pályáján hét ágra sütött a nap, a hideg szél gyorsan ráfagyasztotta a mosolyt az ember arcára. Szerencsére ősszel több ok akadt az örömre az NB III.-as gárdánál. Az ötödik hely megtartása, vagy az esetleges fentebb lépés azonban nem ígérkezik könnyű feladatnak. A március 3-án következő Gyöngyösi AK elleni szezonnyitányig így szükség is van a kemény munkára. A téli holtidényben eddig egyénre szabott edzésterv alapján készült egriek napi egy közös gyakorlással végig hazai környezetben gyűjtik az erőt, mindez azonban nem mondható el az edzőmeccsekről. Ahogy ugyanis a nyáron, úgy ezúttal is idegenbe kell ahhoz utazni hogy a szurkolók láthassák, hol tartanak a hangolással kedvenceik.

Utánpótlás válogatott támadó jöhet Eddig hat futballista távozása bizonyos, míg az érkezési oldalon egy labdarúgó található. A hétfői edzést a pálya mellől figyelte az egri illetőségű Sós Máté. A 20 éves támadó jelenleg az NB II.-es Budafok keretének tagja, ám előfordulhat, hogy a tavaszt a Puskás Akadémia kölcsönjátékosaként Egerben tölti. Megállapodás még nem született és Lázok János sem említette az utánpótlás válogatott nevét, ettől még elképzelhető, hogy a „kis Sungi” a következendő időszakot a piros-kékeknél tölti.

ÉRKEZŐK: Barta Donát (Mezőkövesd U19), Sós Máté (Budafok ?).

TÁVOZÓK: Jónyer Kristóf, Kovács Dávid Szilveszter, Jacsó Dávid, Schmidt Ákos, Beliczky Gergő, Vajda Ákos.

– Hiányzott már a csapat, a társaság, amelyben lesznek változások a közeljövőben. Már érkezőként említhetem a 17 éves támadót, Barta Donátot, akinek Mezőkövesdről folyamatban van a leigazolása és várható még más új játékos is, ám amíg nem biztos a megállapodás, addig nevet nem mondanék. Eddig hat labdarúgó távozása vehető bizonyosra, akikhez még egy fő csatlakozhat. Ettől jelentősebb személycserékre a tervek szerint nem kerül sor – mondta a keretet illetően Lázok János, majd rátért az edzőmeccsekre.

– Jó csapatok ellen játszunk, azt favorizálom, hogy ne gyengébb, hanem inkább tőlünk erősebb gárdákkal találkozzunk. A sort az NB II.-es Budafok ellen kezdjük szombaton Mezőkövesden, majd találkozunk az ugyancsak másodosztályú Tiszakécskével, aztán a Putnok, a Puskás Akadémia II., az MTK II., a Vasas II, az Iváncsa és a szlovákia Fülek jelent edzőpartnert. Bízom benne, hogy a játékosok fejlődnek a ránk váró két hónapban és egy nagyon szép tavasz elé nézhetünk.

Sós Máté sorsa még kérdéses

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap