A Hágától északra fekvő Wassenaar adott otthont a rendezvénynek, ahol az edzőként dr. Vitányi László irányította egriek a Top Class kategória tagjaként jelentős erőpróbára számíthattak. A piros-kékek honlapján megjelent beszámoló szerint a lányok három helyi klubcsapat és a Holland Rendőrválogatott ellen játszottak. Az FC Rijnvogels pályáján rendezett találkozókon a 16 fős kerettel szerepelt Eger SE a legnagyobb fegyvertényt azzal vitte véghez, hogy a holland I. osztályban szereplő SC Telstar gárdájával szemben döntetlent ért el. Ugyancsak remizett a gárda az Európa-bajnoki bronzéremmel büszkélkedő rendőrök ellen.

Az egriek eredmények SC Telstar (holland I. osztály)–Eger SE 1–1, gól: Vig Klaudia

FC Rijnvogels (holland II. osztály)–Eger SE 3–0

AFC Amsterdam (holland III. osztály)–Eger SE 2–0

Holland Rendőrválogatott–Eger SE 2–2, gól: Vig Klaudia, Kota Szabina

– Nagyon örülök, hogy a szervezők meghívtak bennünket a tornára – értékelt dr. Vitányi László. – Fontosnak tartom a nemzetközi mérkőzéseket, mert ezek mind pluszt tudnak adni a játékosoknak. Megtapasztalhatták, hogy a magasan jegyzett holland női foci nagyjából hol tart hozzánk képest.

Amennyiben a télre tervezett ukrán és szlovák csapat elleni mérkőzések is összejönnek, akkor a játékosok rövid időn belül elég széles futballkultúrával találkozhatnak.

A rendezvény sportdiplomáciai szempontból is hasznos volt, mert már a helyszínen meghívást kaptunk különböző tornákra, mérkőzésekre, valamint további szakmai együttműködés is körvonalazódik. A lányok a foci mellett picit ki is kapcsolódhattak, így remélem, hogy feltöltődve várják a szezont.

Az Északi-tenger után a Tisza-tónál A túra során az egriek ellátogattak a Duinrell Vidámparkba, megtekintették Amszterdamot és jártak az Északi tenger partján is. A folytatás január 19-én, pénteken 18.30-kor következik, de immár Magyarországon. A futsal NB II.-ben az orosházi OMTK-ULE 1913 együttesét fogadja a gárda a tiszafüredi sportcsarnokban.