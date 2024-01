A Tíz Város a Magyar Sakkozásért Program keretében lebonyolított eseményen négy kategóriában sakkoztak a résztvevők. Az A-csoportban az Élő-ponttal rendelkező játékosok, vagyis a „profik” mozgatták a bábukat, a B-csoportban a 16 év feletti amatőrök lépdetek, a C-csoportban a 10 és 16 év közötti ifjúságiak sakkoztak, míg D jelű csoportban a 10 év alatti gyermekek versengtek. A FIDE-versenynek számító A-csoport 54 fős mezőnyének legjobbjaként Herczeg Marcellt illette az elismerés.

– A DVTK játékosa a kora alapján a C-csoportban is játszhatott volna, mivel még csak 16 éves – közölte Vajda Albert versenyigazgató, az Egri Bolyky Bástya SE elnöke.

– Marcell négy esztendeje sem volt rossz sakkozó, amikor – ha nehezen is – de döntetlent játszott velem Berekfürdőn. Akkor szellemesnek és találékonynak ítéltem a játékát, már akkoriban sem volt könnyű ellen játszani. Második helyen a volt egri nemzetközi mester, a Budapestről érkezett Mészáros András zárt, a bronzérmet pedig az első számú favorit, Pribelszky Bence FIDE-mester szerezte meg, aki Borsod vármegyei, ám ezúttal a Viadukt Biatorbágy csapatában játszik. Negyedik helyezettként a legjobb Egerben élő sakkozót, Kiss Pál Gábort (Edelényi VSE) díjaztuk, míg az ötödik hely a Kovács Dánielnek jutott. Ő Salgótarjánból érkezve az Egri Bolyky vendégjátékosa, régi harcostársam, akivel Pásztón, Andornaktályán és most Egerben is együtt küzdünk az NB II. Erkel csoportjában, amely vetekszik bármelyik NB I.-es csoporttal.

A legjobb ifi díj Molnár Dániel Zsolté A legjobb női játékos díját Király Lilla Virág (Ózdi SE), a legjobb ifjúsági díjat a pétervásárai nevelésű Molnár Dániel Zsolt (Egri Bolyky) érdemelte ki. A megnyitón beszédet mondott a Heves Megyei Sakkszövetség elnöke, Barna Nándor, továbbá Oroján Sándor önkormányzati képviselő, többek között a kultúra és a sport támogatója. A verseny főbírójaként Kristóf Péter nemzetközi bíró tevékenykedett, segítője Galkó Tibor országos versenybíró volt. A díjakat Vajda Albert és Oroján Sándor adta át, hozzávetőleg egy órán keresztül.

Az amatőröknél Rozgonyi Roland Dávid nyert, aki Somoskőújfaluból jött, látott és győzött. Ezüstérmet vehetett át Hallai Veres Attila (Miskolci Kisbocsok) míg a bronzmedált Török Balázs (DVTK) vihette haza. Ebben a csoportba neveztek a legkevesebben, mindössze tizenegyen ültek asztalhoz, érdekes módon Heves vármegyéből nem akadt induló.

Herczeg Marcell Oroján Sándor (balról) és Vajda Albert társaságában

Forrás: Egri Bolyki Bástya SE

A legkisebbek 22 fős versenyének végeredménye: 1. Bogár Bence (Salgótarján), 2. Kecskés Dávid (Erdőkövesd), 3. Czakó László (Ózd). Legjobb egriként Mihály Balázs (Lenkey iskola) zárt.

A lányoknál holtversenyben Nagy Bíborka (Kemény iskola) és Kenyeres Csenge (Egri Bolyky) végzett az élen. A 32 sakkozót számláló C-csoportot Lakó Sámuel (Mezőkövesd) nyerte Németh Ádám (Pétervására SE) és Nagy Anna Fruzsina (Salgótarján) előtt. Legjobb egriként a hatodik helyen végzett Jakab-Réti Nimród (Hunyadi isk.) zárt, míg legjobb egri leányként Lázár Dóra (Egri Bolyky) részesült díjban.