A szilvásváradi Dallos Andor kategóriájában (WR2) második lett Seat IbizaVR6-osával.

– A pálya és az időjárás mindenkinek ugyanolyan volt, arra nem lehet panasz. Egy gumim nem tudom hová lett, reggel elhagytam valahol út közben, ezért slicket kellett hátra rakni, ami kicsit hátráltatott, de rendben volt minden. - értékelte a versenyt az ismert kaszkadőr.

Elmesélte, az utóbbi másfél évben kezdett autóversenyezni, korábban, illetve még mostanában is endurózik, de öregszik, így átnyergel az autóra. Ebben az évben még nem tervez licencszerzést, talán a következő évben. Az MRC (Mini Racing Challenge) nagyon szimpatikus neki, valószínűleg jövőre is versenyez majd benne. Közeliek a viadalok, főleg borsodiak, szeretne elindulni minden állomásán.

A kisfia is indult egyébként Szilvásváradon, ő három éves korában kapott egy crossmotort, ötévesen terepgokartot, amit már majdnem majdnem kinőtt, de már egy szemfüles felvidéki versenyző ajánlott neki egy nagyobbat, mert tehetségesnek látják benne. Örülne, ha fiának is tetszene az autósport.

Dallos Andor elárulta, a következő autóversenyig a téli sportoknak, a síelésnek és a snowboardozásnak hódol majd. Emellett természetesen idén is vár rá a motorozás, a lovaglás, a bunyó és a vívás is, hiszen jó pár filmben dolgozik kaszkadőrként. Amiben most forgat, arról egyelőre nem mondhat semmit, de legutóbbi munkái közé tartozott a Tündérkert volt, illetve lesz egy Disney sorozat is, az El Turco, amelyben kaszkadőrként többször is előfordul. Megjegyezte, manapság sokszor még ők sem tudják, mi a film valódi címe, amelyben dolgoznak, például a Kis hableány is sokáig Kagyló fedőnéven futott.