– A pillanatnyi erőviszonyok alapján kijelenthető, hogy várhatóan tavasszal is ez a három gárda folytat majd harcot az érmes helyekért – mondta Labancz Róbert. – Most mi vagyunk az elsők és ez jó érzés, ettől csak az lenne a jobb, ha a bajnokság végén is így lenne. Viszont ennyire nem tekintünk előre, ahogy tettük eddig, a folytatásban is kizárólag a közvetlenül előttünk álló mérkőzésre összpontosítunk.