– A felnőtt csapatot felkérték a vármegyei II. osztályú bajnokságban való indulásra, bajnok U19-eseink pedig a vármegyei I. osztályú U19-es pontvadászatban szerepelhettek a továbbiakban. A játékosok fejlődése érdekében mindkét felkérést örömmel fogadtuk el – emelte ki a tréner.

A 2023/2024-es küzdelemsorozatra történő felkészülést már július elején elkezdték a solymosiak. Különösebb igazolásra az új szezonban nem volt lehetőségük, mert az a filozófiájuk, hogy csak olyan labdarúgók játszhatnak náluk, akik ingyen vállalják a játékot.

Pintér Tibor (középen) munkáját a vármegyei vezetés is elismerte

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

– Lényegében ugyanazzal a csapattal vágtunk neki a II. osztálynak, amellyel a III. osztályban szerepeltünk – magyarázta Pintér Tibor.

– Nálunk nincsenek nagynevű, megye I.-es és II.-es tapasztalattal rendelkező, rutinos játékosok. Mi csak a fiatalos lendületünkre és az átlagon felüli állóképességünkre és futógyorsaságunkra hagyatkozhattunk. Az őszi szezonban négy győzelmet és két döntetlent értünk el, valamint nyolc alkalommal szenvedtünk vereséget. A megszerzett 14 ponttal a 11. helyen állunk, amellyel túlszárnyaltuk előzetes elvárásainkat. A hosszú őszi szezon sokat kivett a játékosokból, a vezetőkből és belőlem is. Munkahelyi elfoglaltságaim megnövekedtek és a családommal sem tudtam megfelelő időt tölteni.

Az utánpótlástól érkezett az utód A Gyöngyössolymosi SE-nél az új edzőt saját házuk tájáról választották. Az U13-as, az U16-os és az U19-es csapatot ősszel irányított, rendkívül motivált Papp Géza vette át a felnőttek vezénylését. Segítője Pócs István szakosztályvezető, aki utánpótlás edzői feladatot is ellát.

A felnőtt csapat mellett az U7-es, az U9-es és az U11-es csapat edzője is vagyok, és maradok a továbbiakban is. A rengeteg feladat miatt elfáradtam és úgy éreztem, egészségem rovására menne, ha továbbra is ennyi elfoglaltsággal kellene megbirkóznom.

Fájó szívvel hoztam meg ezt az ősz során fokozatosan megérlelődött döntést.

Ez nem megfutamodás, nem hagytam cserben az egyesületet, mert a középmezőnyben lévő, stabil csapatot adok át az utódomnak. Köszönöm az egyesületnek, azon belül is elsősorban Peszlen Károly elnöknek, hogy mindenben támogatott és minden feltételt megteremtett a sikeres szerepléshez. Nélküle nem tudtuk volna a semmiből felépíteni ezt az U7-től a felnőtt korosztályig terjedő bázist. Ifjúsági és felnőtt játékosaimra mindig szeretettel gondolok, akiknek sok sikert kívánok – zárta szavait Pintér Tibor