A magyar férfi kézilabda válogatott szereplése még nem ért véget a németországi kézilabda Európa Bajnokságon, jelenleg is versenyben vannak az elődöntőért. A csapat első három mérkőzésén több huszár egyenruhás, matyó ruhás szurkoló is szorított a lelátón a válogatott sikeréért, sokszor is mutatták őket a kamerák és több fotó is készült róluk. A Sportal.hu meg is szólította a drukkereket, akik Miskolcról, illetve Mezőkövesdről utaztak ki Németországba a meccsekre. Közülük ketten az Izland elleni meccsen az egyik főszponzor VIP részlegéből szoríthattak a fiúknak.

Fintor Gyula a miskolci katasztrófavédelemnél szolgál, ő és barátai hagyományosan huszárnak öltözve biztatják a magyarokat a világeseményeken 2004. óta. Ezúttal a lányok pedig matyó népviseletben buzdították a válogatottat.

– A mezőkövesdi Matyó Néptáncegyüttestől kaptuk a szerelésünket, amiket igazi matyó nénik varrtak – mondta a Sportalnak Nyikes Linda, Gyula párja, aki civilben zenész, énekes, zeneiskolában is tanít, pedagógus. Ő egyébként az egri Szépasszonyvölgyben is rendszeresen énekel, a Borzbárban az Akusztik Duó tagjaként hallhatják hangját.