– Ma is az volt a célom, hogy a legjobb hatvanba bekerüljek, ami sikerült is – közölte a Berze Nagy János Gimnázium tanulója. – A pálya nem volt könnyű, rögtön az elején volt két elég kemény emelkedő, és lefelében is volt egy nehéz kanyar, de sikerült jól bevennem. Örülök az eredménynek, mert nem sok ilyen versenyen vettem részt eddig.