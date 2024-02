„A február 15-i ülésen a képviselő-testület azért döntött úgy, hogy nem hosszabbítja meg az üzemeltetésre vonatkozó megállapodást, mert az már sem szakmai, sem anyagi előnnyel nem jár az önkormányzat számára” – szerepel a gyöngyös.hu oldalon megjelent indoklásban, amely így folytatódik:

„A képviselő-testület 2023 áprilisában a Gyöngyösi Kézilabda Klub megkeresése után döntött úgy, hogy a Dr. Fejes András Sportcsarnok üzemeltetését átengedi az egyesületnek, amely a feladat ellátását tao-forrásból biztosította. Az önkormányzat az üzemeltetés rezsiköltségének vonatkozásában az akkori rendkívül magas energiaárak miatt a döntésnek köszönhetően mintegy 30 millió forintos megtakarítással számolhatott, ugyanakkor a megállapodás értelmében az önkormányzat biztosította a tao-pályázat önerejét, 54 millió forintot, és a tulajdonában álló társaság, a Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft.-n keresztül évi 500 órában visszabérelte a csarnokot a klubtól 20 millió forint összegben.

A megállapodás egy évre szólt, amit a klub újabb egy évvel meg kívánt hosszabbítani, a gazdasági körülmények azonban időközben alapvetően megváltoztak.

A földgáz díja 70 százalékkal, míg a villamos energia ára 67 százalékkal csökkent, vagyis az önkormányzat megtakarításainak mértéke is ugyanennyivel csökkent volna, miközben a tao-pályázat önerejét továbbra is biztosítania kellett volna és ha használni szerette volna a csarnokot, továbbra is vissza kellett volna bérelnie saját tulajdonát. A megállapodás semmilyen szakmai és anyagi előnnyel nem jár, a jelen gazdasági körülmények között semmi nem indokolja a szerződés meghosszabbítását. Így 2024. július elsejétől az üzemeltetési feladatokat újra a csarnokot 2006 óta üzemeltető Gyöngyösi Sportfólió Kft. látja majd el.

A döntés kizárólag a csarnok üzemeltetési feladatairól szólt, ami a Gyöngyösi Kézilabda Klub sporttevékenységét semmilyen mértékben nem érinti. Az önkormányzat az elnökkel szemben felelősséget érez a sportegyesület iránt, amelynek legrégebbi és egyik legnagyobb támogatója, működését a közvetlen anyagi támogatás mellett jelentős kedvezményekkel is segíti. Az önkormányzat a legnehezebb időszakban is kiállt a klub mellett, és gyakorlatilag egyetlen támogatóként segítette azt, és a szurkolók, a sportolók, valamint a klub mellett dolgozók iránti tiszteletből ezen a hozzáállásán a jövőben sem kíván változtatni.”

Nagy Attila, a Gyöngyösi Kézilabda Klub elnöke

A döntést követően Nagy Attila, a Gyöngyösi Kézilabda Klub elnöke, aki a Változást Akarunk Gyöngyösön (VAGY) Közéleti Egyesület gyöngyösi polgármesterjelöltje az idei önkormányzati választásokon, videónyilatkozatot adott, amely a VAGY egyesület közösségi oldalán került nyilvánosságra.

„Az üzemeltetési szerződés meghosszabbítását úgy utasította el a városvezetés, hogy a témában egyetlen kérdés, hozzászólás sem hangzott el – fogalmazott Nagy Attila. – Ez azért fontos, mert a GYKK ezzel 100 millió forintos tao-forrást tudott volna az önkormányzat tehermentesítésére biztosítani. Nehéz nem párhuzamot vonni aközött, hogy én a következő választáson a VAGY polgármesterjelöltjeként indulok és nagyon nehéz azt elfogadni, hogy a város legsikeresebb sportágát is hajlandó feláldozni a jelenlegi vezetés csak azért, hogy hatalmon maradjon.”

Az önkormányzat reagálásában az is szerepel, hogy Nagy Attila saját politikai ambícióinak rendeli alá a város legnépszerűbb sportegyesületét, a Gyöngyösi Kézilabda Klubot. Politikai kampányának részévé tette a jelentős önkormányzati támogatással, közpénz felhasználásával működő egyesületet, ráadásul videóüzenetében valótlanságokkal próbálja lejáratni támogatóját. Az elnök arról beszél, hogy Gyöngyös 100 millió forintot takaríthatna meg a szerződés meghosszabbításával, ami a városvezetés szerint nem igaz.