Újabb híreket kapott portálunk a Budapest - Bamako Rally-n eddig nagyon jól tejesítő, Heves vármegyei Sundance csapatról. B.-L. Judit, Sirok község kulturális referensének legfrissebb tájékoztatásából kiderült, hogy Tajti Ákos, Magdus István és Nagy Zsolt célba értek. A fiúk pár naponta jelentkeznek friss hírekkel és beszámolnak arról, hogy merre járnak, hogy haladnak és hogy érzik magukat.

Jól kijöttek a Sundance csapat tagjai a helyiekkel

Forrás: Beküldött fotó

Február hetedikén érkeztek meg Szenegálban és minden rendben volt velük, de akadtak kisebb problémáik a környéken. Elmondásuk szerint az internetet blokkolták a zavargások miatt, de ők ebből semmit nem tapasztaltak. Bejelentkezésüket követően aznap még körülbelül 610 kilométert utaztak a szavannán.

Másnap, február nyolcadikán csütörtökön újra jelentkeztek a fiúk.

– Sikeresen megtettük a mai 262 kilométert is, már csak 1400 kilométer van hátra a célig… ja és még 4 nap. A tegnapot és a mai napot is Szenegálban töltöttük, sátorban. Mi a zavargásokról csak otthonról hallottunk, itt mindenki kedves volt velünk és semmi probléma nem volt szerencsére. Itt már újból van az autókon visszapillantó tükör és lámpa is, ami nagyon előnyös. Holnap átmegyünk Guineába, ahol majd kizöldül körülöttünk a természet – írta az összefoglalójában a csapat, tudatva mindenkivel, hogy jól vannak és jó kedvük van.