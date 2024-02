Hogy egész pontosan hányszor állt dobogóra pályafutása során? Nem tudni. Azt viszont bizonyos, hogy 2013-ban Örökös bajnoki címet kapott a 18 év alatt nyert 62 aranyérme elismeréseként.

Polgármesteri köszöntés a 90. születésnap alkalmával

Forrás: Korsós Viktor

Erről a Heves Megyei Hírlapban így írtunk 11 esztendővel ezelőtt.

„E nélkül már nem lehet élni”. Kiss Ágnes úszás iránti függősége 82 esztendeje, vagyis négyéves kora óta tart. A sportolásra ösztönzést édesapjától kapott szenior versenyző vélhetően fel is nézett az égre, am ikor a Hajdúszoboszlón lebonyolított veteránviadalon átvehette a honi szövetség Örökös Bajnokának, egyben az országos szeniorbajnokság legjobb vegyesúszójának járó elismerést. A szenior ob-kon 18 év alatt 62 aranyérmet szerzett sportoló utóbbi két elsősége 100 m gyorson és 100 m háton azon a hajdúsági eseményen született, amelyen a megtisztelő díjat átadták számára. A hét öt napján alkalmanként 1000 métert tempózó Ági néni idei eredménylistáját a torinói Világjátékokon 200 m vegyesen világcsúccsal koronázta meg, míg az eindhoveni Európa-bajnokságon 50 m pillangón ért elsőként célba. A hollandiai kontinensviadalon két ezüstérem is „becsúszott”, ami talán a versenyidőszak végén jellemző szerényebb teljesítőképességre vezethető vissza. Mit ne mondjunk! Ez legyen a legnagyobb gondja az egri Kiss Ági néninek így, nem sokkal túl 86. születésnapján – immár Örökös Bajnokként.”