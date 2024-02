– Amikor tavaly előtt nyáron első alkalommal beléptem a felnőttek öltözőjébe, az idősebb társak meglepődtek, mert ez igazán nem számít szokványosnak – mondta Bucsu Richárd.

A 2008. október 31-én született ballábas középpályás első egyesületét 2014-ben a Tura VSK jelentette, majd az FC Hatvan következett, hat hónapig pedig az FTC utánpótlása kínálta a fejlődés színterét. A Zagyva-parti klubhoz 2017 nyarán tért vissza és azóta is a kék-sárgák kötelékébe tartozik.

– A Kelen SC ellen kaptam először lehetőséget arra, hogy mérkőzésen is bemutatkozzak a felnőtt csapatban – folytatta a fiatal játékos.

– Úgy érzem, nem okoztam csalódást, amit az is bizonyít, hogy a Pénzügyőr SE-vel szembeni edzőmeccsen is pályára léphettem. Korábban szakvezetőként Nagy Gábor, most pedig Schwarcz Zoltán és az NB III.-as csapat trénere, Zoran Szpisljak útmutatásait követem. Bár arra egészen 16 éves koromig várni kell, hogy tétmérkőzésen is mezt húzhassak a felnőtteknél, de ezt már nem túl sok idő, addig is igyekszek minél többet tanulni a tapasztaltabb csapattársaimtól.

Bucsu Richárd

Forrás: Beküldött fotó

Bucsu Richárd a Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium diákjaként a tanulást sem hanyagolja. Ezzel együtt azt célozza, hogy profi futballista váljon belőle és kipróbálhassa magát az NB I.-ben. Ez persze még a jövő kérdése a jól cselező és kiváló mentalitással bíró ifjú számára, de ha a fejlődése töretlen marad, aligha kérdés, hogy a tehetsége kamatozik majd.